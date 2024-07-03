В Кемеровской области назначили нового начальника Госавтоинспекции

Полковник полиции Олег Глухарев служит в органах внутренних дел с 1998 года. Его стаж работы в Госавтоинспекции на различных должностях составляет более 16 лет. С 2023 года временно исполнял обязанности начальника Госавтоинспекции Кузбасса.