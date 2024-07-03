В Кемеровской области назначили нового начальника Госавтоинспекции

Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации на должность руководителя Госавтоинспекции Кузбасса назначен полковник полиции Олег Глухарев. На торжественном мероприятии его представили личному составу.
«Олег Глухарев поблагодарил руководство ГУ МВД России по Кемеровской области за оказанное доверие и выразил готовность с высокой степенью самоотдачи выполнять возложенные на него обязанности», — пишут сотрудники ГИББД.
Полковник полиции Олег Глухарев служит в органах внутренних дел с 1998 года. Его стаж работы в Госавтоинспекции на различных должностях составляет более 16 лет. С 2023 года временно исполнял обязанности начальника Госавтоинспекции Кузбасса.