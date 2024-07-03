В Петербурге оптимизируют травмоцентры

За последние годы число пострадавших с тяжелыми травмами значительно снизилась.
Несколько травмоцентров могут оптимизировать в Санкт-Петербурге, заявил заведующий кафедрой военно-полевой хирургии и травматологии СПБГПМУ Евгений Гуманенко во время пресс-тура в Центре экстренной медицинской помощи НИИ им. Джанелидзе.
По его словам, количество пострадавших с тяжелыми травмами значительно снизилось. Также за минувшие десять лет снизилась и летальность от данного вида травм.
«Мы считаем, что пяти травмоцентров, которые сегодня существуют в Петербурге, многовато, — сказал Гуманенко. — Скорее всего их необходимо будет оптимизировать и сокращать».
О каких именно учреждениях может идти речь он не уточнил.
Специалист также подчеркнул, что сейчас важную роль играет догоспитальная помощь: когда к пострадавшему выезжает специализированный реанимобиль со спецбригадой, которая способна оказать терапию и снять шоковое состояние у пациента во время его транспортировки.
Сейчас срок доставки пострадавшего в пункты оказания медицинской помощи, по словам Гуманенко, снизился до 40−45 минут с момента происшествия.
«Сегодня мы лечим и вылечиваем те травмы, которые 30 лет назад лечить не представлялось возможным», — подчеркнул он.
Ранее Минздрав объявил, что с 1 по 7 июля в России проходит неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин.