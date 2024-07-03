Волгоградцев предупредили о сильных ливнях с грозой 4 июля

Как сообщает ГУ МЧС по региону, 3 июля с 13.00 до 15.00 и в течение суток 4 июля в отдельных районах Волгоградской области прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с градом, грозой и усилением порывов ветра до 20−25 м/с.
Во время неблагоприятных погодных условий возможны повал деревьев, повреждение линий электропередач, повреждение кровель и рекламных конструкций, увеличение случаев травмирования населения.
Специалисты рекомендуют закрывать окна в помещениях, ставить машины в гаражи или вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить шаткие строения. В случае возникновения ЧС рекомендуется звонить по номеру «101».