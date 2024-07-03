Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев предупредили о сильных ливнях с грозой 4 июля

В отдельных районах региона прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных условий.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 88% 763 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ГУ МЧС по региону, 3 июля с 13.00 до 15.00 и в течение суток 4 июля в отдельных районах Волгоградской области прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с градом, грозой и усилением порывов ветра до 20−25 м/с.

Во время неблагоприятных погодных условий возможны повал деревьев, повреждение линий электропередач, повреждение кровель и рекламных конструкций, увеличение случаев травмирования населения.

Специалисты рекомендуют закрывать окна в помещениях, ставить машины в гаражи или вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить шаткие строения. В случае возникновения ЧС рекомендуется звонить по номеру «101».