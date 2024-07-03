Нижегородцы могут выбрать красивую дату свадьбы в 2024 году

Красивую дату свадьбы могут выбрать жители Нижегородской области в 2024 году. Они связаны с числом «24», рассказала руководитель регионального ЗАГСа Ольга Краснова на пресс-конференции в Нижнем Новгороде 3 июня.
В этом году все красивые даты связаны с числом «24» из-за соответствия с 2024-ым годом.
«Это любимая “фишка” наших молодоженов: какой год — такая и дата», — подчеркнула Ольга Краснова.
Так, популярностью пользуются такие даты, как 08.07.2024 (78 нижегородских пар уже подали заявления), 24.07.2024 (150 пар), 08.08.2024 (240 заявлений) и 24.08.2024 (250 заявлений).
Отдельное внимание получила и такая свадебная дата, как 01.06.2024 — тогда в Нижегородской области отмечали День памяти святых благоверных князя Димитрия Донского и его супруги княгини Евдокии. В эту дату поженились 184 пары по всему региону, 132 брака были заключены на территории Нижегородского кремля — там прошла особая церемония.
Напомним, что всего в первом полугодии 2024 года в Нижегородской области заключили 7 195 браков.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с начала 2024 года в Нижегородской области родилось 11 042 младенца.