Нижегородцы могут выбрать красивую дату свадьбы в 2024 году

Отдельное внимание получила и такая свадебная дата, как 01.06.2024 — тогда в Нижегородской области отмечали День памяти святых благоверных князя Димитрия Донского и его супруги княгини Евдокии. В эту дату поженились 184 пары по всему региону, 132 брака были заключены на территории Нижегородского кремля — там прошла особая церемония.