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Минкультуры поддержало введение дресс-кода для артистов на концертах

Депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила, что Министерство культуры выразило солидарность с ее предложением ввести дресс-код для артистов на концертах. В ответе от имени Ольги Любимовой указано, что Минкультуры направило в региональные органы власти рекомендации «с целью обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов». Это касается мероприятий, которые проводятся на государственных и муниципальных площадках. Обращение на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой она направила в начале июня после выступления Ольги Бузовой в Уфе.

Источник: РИА "Новости"

«Солидарны с вашей позицией о том, что выбранная для публичных выступлений одежда является важной частью образа артиста и играет существенную роль в формировании имиджа всего мероприятия», — говорится в ответе министра культуры, который Ирина Филатова опубликовала в Telegram-канале. В документе также говорится о готовности провести консультации по этому вопросу в министерстве.

1 июня певица Ольга Бузова выступила на концерте VK Fest в Уфе. Мероприятие совпало с празднованием Дня защиты детей. В качестве сценического костюма Ольга Бузова выбрала черный костюм типа «боди» и высокие сапоги. Депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров обратил внимание на наряд артистки и назвал его «неадекватным». Ирина Филатова писала, что «такой сценический образ и развязное поведение формируют у детей… стремление соответствовать демонстрируемой вседозволенности».

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