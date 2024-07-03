Минкультуры поддержало введение дресс-кода для артистов на концертах

Депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила, что Министерство культуры выразило солидарность с ее предложением ввести дресс-код для артистов на концертах. В ответе от имени Ольги Любимовой указано, что Минкультуры направило в региональные органы власти рекомендации «с целью обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов». Это касается мероприятий, которые проводятся на государственных и муниципальных площадках. Обращение на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой она направила в начале июня после выступления Ольги Бузовой в Уфе.