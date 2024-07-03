Минкультуры поддержало введение дресс-кода для артистов на концертах

«Солидарны с вашей позицией о том, что выбранная для публичных выступлений одежда является важной частью образа артиста и играет существенную роль в формировании имиджа всего мероприятия», — говорится в ответе министра культуры, который Ирина Филатова опубликовала в Telegram-канале. В документе также говорится о готовности провести консультации по этому вопросу в министерстве.
1 июня певица Ольга Бузова выступила на концерте VK Fest в Уфе. Мероприятие совпало с празднованием Дня защиты детей. В качестве сценического костюма Ольга Бузова выбрала черный костюм типа «боди» и высокие сапоги. Депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров обратил внимание на наряд артистки и назвал его «неадекватным». Ирина Филатова писала, что «такой сценический образ и развязное поведение формируют у детей… стремление соответствовать демонстрируемой вседозволенности».