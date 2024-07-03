Золушка, Фея и Мир родились в Нижегородской области

Жители Нижегородской области продолжают называть своих новорожденных детей необычными именами. Списком самых экзотических поделилась начaльник главного управления ЗАГС региона Ольга Краснова.
Мальчики получали такие имена, как Любомир, Мир, Феликс, Еремей, Кузьма, Август, Доминик, Григор, Гамлет, Спартак.
Родители девочек тоже проявили немало фантазии: на свет появились Золушка, Фея, Мадонна, Беатриче, Юнона, Ясна, Весняна, Ефросиния, Ива и Капиталина.
С начала 2024 года в Нижегородской области родились 11 042 малыша, из них 5652 мальчиков и 5390 девочек. Самыми популярными именами стали Михаил и София.