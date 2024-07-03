Как омичам платить за проезд QR-кодом и получить скидку? Разобрали все тонкости

С 17 июня омичи могут оплатить проезд в общественном транспорте по QR-коду или с помощью NFC. Если о QR-коде жители города наслышаны со времён пандемии, то о второй технологии знает не каждый. NFC — это способ передачи данных на близком расстоянии. То есть, чтобы заплатить, нужно приложить телефон к специальной табличке.
Рассказываем, как это работает и как получить скидку в восемь рублей, в нашем материале.
Краткая инструкция
Открыть приложение вашего банка или СБПэй, также можно использовать камеру телефона; Нажать на кнопку «Оплата по QR-коду» или включить NFC; Навести камеру на код или приложить к табличке телефон; Вы окажитесь на сайте qr.nspk.ru, где нужно выбрать банк для оплаты проезда; На этом сайте появится электронный билет — нужно проверить информацию и подтвердить; Получить чек и сохранять его до конца поездки; Показать чек кондуктору, если понадобится.
Ниже объясняем подробнее, как оплатить проезд новым способом.
Где найти QR-код?
Таблички со всем необходимым обычно находятся у каждого входа в транспорт. В Омске их уже разместили во всём муниципальном транспорте, вскоре технология появится и у частных перевозчиков.
На табличке есть QR-код, значок NFC, логотипы банка России и СБП (Системы быстрых платежей). При оплате любым из новых способов пассажир получает скидку в восемь рублей — всего проезд стоит 27 рублей. Скидка действует до 30 сентября этого года.
Не следует забывать и о мошенниках. QR-код можно легко подделать, наклеив на него сверху другой, который будет вести на сайты злоумышленников. Директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал, что перед выходом на маршрут экипаж проверяет наличие или отсутствие посторонних наклеек на QR-кодах в салонах. Важно также проверить, куда именно ведёт ссылка. Если это не официальный сайт СБП со ссылкой в адресной строке qr.bilet.nspk.ru, то нельзя подтверждать оплату. Об этом следует сообщить кондуктору и оплатить проезд другим способом.
Как это работает для Android и Apple?
Для начала нужно открыть приложение банка, которым вы пользуетесь. Обычно в них есть функция «Оплатить по QR-коду». Нужно просто навести камеру на табличку. После этого появится информация о времени поездки, виде транспорта и стоимости билета. Пассажир должен проверить информацию и нажать кнопку «Подтвердить». Готово — оплата прошла. На телефоне появится чек, который нужно сохранять до конца поездки. Кондуктор может попросить вас его показать.
Оплатить проезд можно и через СБПэй. Однако нужно учитывать, что это приложение поддерживается только на смартфонах Android, начиная с версии 7.0. Установить его можно в магазинах приложений RuStore и AppGallery. Перед тем, как им пользоваться, придётся привязать к приложению свой счёт, поэтому на телефоне должно быть установлено приложение банка. Счёт также можно привязать по его номеру и номеру вашего телефона. Точно так же проезд оплачивается с помощью NFC. Нужно включить эту функцию на телефоне (если она есть) и приложить устройство к табличке, после чего подтвердить оплату на сайте СБП.
Некоторые телефоны могут считывать QR-код через встроенное приложение «Камера». То есть достаточно просто навести камеру на код, чтобы появилась ссылка на сайт. В других случаях для этого придётся установить любое специальное приложение для считывания кодов. Оплатить проезд может любой, у кого есть доступ к приложению банка или СБПэй.
«Здесь важен доступ к оплате по СБП. Например, это может быть банковское приложение или СБПэй. Любой человек может оплатить, даже ребёнок. Скидка будет действовать в любом случае», — рассказали корреспонденту Om1.ru в СБП.
Всегда работает?
Если оплата не прошла, на экране появится предупреждение «Операция не выполнена». Чтобы понять, в чём проблема, нужно обратиться к кондуктору.
По наблюдениям корреспондентов Om1.ru, система работает исправно. Из пяти попыток оплатить проезд в разных видах транспорта пять прошли успешно. Однако пассажиры рассказали нам и о минусах нового способа. Во-первых, табличек в салоне транспорта пока что мало — в полном автобусе сканировать код и показывать чек крайне трудно.
«Ехал в 45-м автобусе. Пришлось проталкиваться к заднему выходу, чтобы найти эту наклейку. Неудобно. Они должны быть везде, чтобы в глазах рябило. Иногда кондуктор просит показать экран телефона, что я оплатил. В полном автобусе это сделать трудно», — сообщает пассажир.
Во-вторых, кондукторы не всегда разбираются, как работать с новой системой: «В автобусе хотел воспользоваться QR-кодом. Ко мне подбежал кондуктор и сказал, что эта функция не работает. Пришлось заплатить картой, но я всё-таки решил проверить на работоспособность, и оказалось, что всё работает».
О нехватке панелей с кодом уже известно. Глава дептранса сообщил, что вскоре количество табличек в транспорте увеличат. На один автобус выделят по три штуки.