Как омичам платить за проезд QR-кодом и получить скидку? Разобрали все тонкости

Оплатить проезд можно и через СБПэй. Однако нужно учитывать, что это приложение поддерживается только на смартфонах Android, начиная с версии 7.0. Установить его можно в магазинах приложений RuStore и AppGallery. Перед тем, как им пользоваться, придётся привязать к приложению свой счёт, поэтому на телефоне должно быть установлено приложение банка. Счёт также можно привязать по его номеру и номеру вашего телефона. Точно так же проезд оплачивается с помощью NFC. Нужно включить эту функцию на телефоне (если она есть) и приложить устройство к табличке, после чего подтвердить оплату на сайте СБП.