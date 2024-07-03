Пруд «Радуга-2» на востоке Москвы приведут в порядок

«Этот водоем находится в парке “Радуга”, недалеко от усадьбы Кусково, и входит в каскад, известный как Большой Графский пруд. Два года назад обновили соседний пруд — “Радуга 1”, в этом году проведем работы на втором», — рассказал Петр Бирюков.
Он уточнил, что сначала пруд площадью 1,1 гектара очистят от 1,3 тысячи кубометров иловых отложений, которые провоцируют цветение акватории. Благодаря этому средняя глубина водоема увеличится до двух метров. Затем специалисты начнут ремонтировать конструкцию береговой полосы протяженностью 419 метров, нанесут цементный состав на армирующую сетку, тем самым укрепив конструкцию и сделав ее более устойчивой к морозам.
Работы планируют завершить в четвертом квартале этого года.
По словам Петра Бирюкова, в столице регулярно проводят обследования водоемов, в случае выявления проблем специалисты принимают решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. В общей сложности в этом году в Москве благоустроят более 20 прудов.