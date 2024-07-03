Пруд «Радуга-2» на востоке Москвы приведут в порядок

Он уточнил, что сначала пруд площадью 1,1 гектара очистят от 1,3 тысячи кубометров иловых отложений, которые провоцируют цветение акватории. Благодаря этому средняя глубина водоема увеличится до двух метров. Затем специалисты начнут ремонтировать конструкцию береговой полосы протяженностью 419 метров, нанесут цементный состав на армирующую сетку, тем самым укрепив конструкцию и сделав ее более устойчивой к морозам.