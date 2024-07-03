Открывай теплицу, садовод, жара пришла: Как казанским дачникам спасти свой урожай

Лето — это не только удовольствие, но и серьезное испытание, испытание для тех, у кого есть огород. Наступил июль и вместе с ним в Татарстан ворвалась аномальная жара. Синоптики предупреждают воздух раскалится до +36 градусов. Как защитить грядки от разошедшегося солнца, нам рассказал опытный казанский садовод Николай Свиридов.
По его многолетним наблюдениям, если на улице температура за тридцать, то в теплице дело дойдет и до +50. В такой среде саженцы вряд ли выживут. Поэтому садовод в такую погоду рекомендует оставлять парники открытыми.
«Есть парник, а есть теплица. И то, и другое нужно раскрыть. Обычно парники делают из пленки или ткани. Спереди и сзади поднимаем ее и крепим прищепкой к дугам. Если у вас, как и у меня, теплица из оконных рам, то с обеих сторон открываем створки. На ночь, конечно, лучше все закрыть, а то мало ли, вдруг ураган начнется», — говорит Свиридов.
ОБИЛЬНО ПОЛИВАЕМ.
Полив растений является одним из основных способов спасти урожай в условиях жары. Важно предотвратить перегрев корней и насытить почву достаточным количеством влаги.
«Когда жарко, что вам больше всего хочется? Минералочки там, кваску холодненького, пивка, да? Вот и огурчики с помидорчиками тоже пить хотят. Так что, дважды в сутки поливаем все овощи, ягоды и цветы на огороде. С утра встали, прямиком на грядки! И не забываем повторить процедуру перед отбоем. Поливать можно как лейкой, так и шлангом. Не скупимся и не жалеем воды», — советует дачник.
МУЛЬЧИРУЕМ.
По словам Николая, для удержания влаги в почве ее нужно мульчировать. Для этого берем солому, торф, щебень, опилки, навоз или скошенную траву и неплотно «обволакиваем» всем этим растения: «Слоем в 5−10 сантиметров накладываем мульчу на почву. Убедитесь, чтобы она не прикрывала стволы растений, а то они начнут гнить. Смотрите не утрамбовывайте мульчу слишком плотно, иначе это будет мешать проникновению воды и кислорода в землю».
Мульчирование почвы защитит корни от перегрева, насытит землю микроэлементами и обеспечит хороший урожай. Обычно мульчу накладывают по весне и убирают осенью, но многие дачники пренебрегают этим правилом. Если вы оказались в их числе, то до наступления жары укройте ваши растения вышеперечисленными способами.
НЕ УДОБРЯЕМ.
«Навоз, зола и перегной — для почвы святое дело. Но только не в жару. Растения и так испытывают стресс, а удобрения его усугубляют. Представьте, вы тягаете штангу, и в этот момент вам тарелку с кашей в рот запихивают. Да, она полезная и будет очень кстати за несколько часов до тренировки, но не во время нее. Также и с растениями. Если до сих пор их не удобрили, то успейте до начала жары», — подчеркивает дачник.
НАКРЫВАЕМ ТЕНЬЮ.
Тенизация растений помогает защитить их от палящего солнца, сохранить влажность почвы и предотвратить пересыхание. Теневые материалы устанавливаются над посадками, чтобы снизить для них интенсивность солнечных лучей.
«Если вы на пенсии и нет внуков, можете сами постоять на огороде и побыть тенью. Шучу, конечно. Идите в хозмаркет и спросите там навес от солнца. Располагаем его над растениями, а металлические концы втыкаем в землю. Вот вам и тенизация», — объясняет Николай Свиридов.
К слову, навес поможет сохранить урожайность и здоровье растений даже в самый лютый зной. А еще, под ним можно укрыться и самим садоводам. На этот случай нужно брать навес побольше. Интересно, а как еще можно спастись от жары во время летних работ на огороде?
КЕПКА, МОРС И ОБЛИВАНИЕ.
«Обязательно носим головной убор, кепку или панамку. Пьем морс, только не сладкий и не холодный. Вот прохладный — самое-то. Я беру пару столовых ложек кислого варенья и развожу в большом стакане воды. Он здоровски бодрит и утоляет жажду. А после обеда желательно поспать. Особенно пожилым. Давление придет в норму и сразу появится настроение поработать на огороде», — отмечает Николай.
Также дачник советует носить светлую, воздухопроницаемую одежду, дважды в день обливаться прохладной водой и воздерживаться от употребления жирных блюд. Следуя его рекомендациям, вы сможете сохранить урожай и комфортно пережить эту июльскую жару на даче.