Открывай теплицу, садовод, жара пришла: Как казанским дачникам спасти свой урожай

«Навоз, зола и перегной — для почвы святое дело. Но только не в жару. Растения и так испытывают стресс, а удобрения его усугубляют. Представьте, вы тягаете штангу, и в этот момент вам тарелку с кашей в рот запихивают. Да, она полезная и будет очень кстати за несколько часов до тренировки, но не во время нее. Также и с растениями. Если до сих пор их не удобрили, то успейте до начала жары», — подчеркивает дачник.