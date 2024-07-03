В лесах Красноярского края ввели режим ЧС

Режим вводится в связи с установившейся устойчивой сухой жаркой погодой и высокой грозовой активностью, способствующей резкому росту количества и площади пожаров. По словам специалистов, это превентивная мера. Она поможет оперативно мобилизовать все ресурсы для борьбы с огнем крае, а также при необходимости задействовать федеральный резерв, силы и средства соседних регионов. Кроме того, во время режима ЧС будет ограничен доступ в лесах, что позволит исключить человеческий фактор.