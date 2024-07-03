В лесах Красноярского края ввели режим ЧС

Об этом рассказали в правительстве региона.
Режим вводится в связи с установившейся устойчивой сухой жаркой погодой и высокой грозовой активностью, способствующей резкому росту количества и площади пожаров. По словам специалистов, это превентивная мера. Она поможет оперативно мобилизовать все ресурсы для борьбы с огнем крае, а также при необходимости задействовать федеральный резерв, силы и средства соседних регионов. Кроме того, во время режима ЧС будет ограничен доступ в лесах, что позволит исключить человеческий фактор.
По оперативным данным краевого Лесопожарного центра на 3 июля, в крае действуют 38 лесных пожаров на площади 5,6 тыс. га в Северо-Енисейском, Енисейском, Кежемском, Богучанском, Туруханском, Эвенкийском, Таймырском, Ирбейском районах.
Основная часть очагов зафиксирована в труднодоступных территориях, где почти нет дорог и возможности проехать тяжелой технике. Оперативно на тушение доставлены лесопожарные группы. Ситуация с лесными пожарами в крае находится под контролем. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
«Жителям края нужно быть предельно бдительными и внимательными. Посещение лесов в этот период ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф на граждан до 50 тысяч рублей, на юридических лиц до 1 млн рублей. Леса усиленно патрулируют, сотрудники полиции, МЧС и муниципалитетов проводят рейды и разъяснительную работу с местным населением», — добавили в правительстве.
Лесопожарная обстановка в регионе находится под круглосуточным наблюдением региональной диспетчерской службы. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на телефон 112, прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00 или сообщать при помощи мобильного приложения «Берегите лес».