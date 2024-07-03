Воронежские студотряды готовы выполнять масштабные задачи

В Представительстве Воронежской области в Москве при участии РОО «Землячество “Воронежцы” состоялся открытый разговор участников проекта “БАМ 2.0” от ВГТУ с сенатором РФ от Воронежской области Сергеем Лукиным, председателем Правления землячества, директором базового научно-образовательного центра “Проектирование, строительство и эксплуатация линейных объектов” ВГТУ Вячеславом Власенко, полномочным представителем губернатора Воронежской области при федеральных органах государственной власти РФ Алексеем Аксеновым, заместителем генерального директора АО “РЖДстрой” по организационному развитию и управлению персоналом Дмитрием Меркуловым.
В ходе встречи обсуждались такие вопросы, как дальнейшая работа студотрядовцев, которые проведут трудовой семестр на объектах «БАМ 2.0», а также перспективы их профессионального будущего в таких компаниях, как РЖДстрой и ДСК.
В неформальной обстановке студенты смогли задать все интересующие их вопросы и получить максимально информативные ответы, а также услышать напутствия профессионалов.
«Байкало-Амурская магистраль стала одной из самых знаменитых строек советской эпохи. Проект ее модернизации позволит существенно увеличить пропускную способность, что является задачей первостепенной важности в сложившихся геополитических реалиях», — отметил Вячеслав Власенко.
Впервые стройотряды появились на БАМе, когда была объявлена Всесоюзная комсомольская стройка — полвека назад. Сегодня в Сибири прокладывают второй путь Байкало-Амурской магистрали — строят новые разъезды, тоннели и мосты. Всероссийский трудовой проект «БАМ 2.0» пройдет летом 2024 года уже в третий раз. Сохраняя традицию участия в самых знаковых и масштабных стройках страны, в этом году до конца августа трудиться на модернизации Байкало-Амурской магистрали в границах Восточно-Сибирской железной дороги будет более 100 студотрядов из 36 регионов России. Планируется, что их привлекут к летним работам на станциях Тайшет, Лена, Вихоревка, Коршуниха, Таксимо, Северобайкальск, Куанда, Новая Чара.
ВГТУ уже не в первый раз будут представлять студенческие строительные отряды «Палитра» и «Импульс».
«Для строительных компаний движение студенческих отрядов должно стать одним из ключевых направлений в системной работе с молодежью. Работа в стройотряде помогает не только закалить характер, но и убедиться в правильности выбора профессии», — подчеркнул Сергей Лукин.
По мнению сенатора, широкое привлечение студентов к решению производственных задач — это залог поступательного развития строительной отрасли и отечественной экономики в целом, особенно в ситуации дефицита кадров.
По словам командира ССО «Палитра» Дмитрия Горлового, многие бойцы студотряда рассматривают возможность построения своей профессиональной карьеры в тех компаниях, где получен опыт настоящей работы.
Напомним, необходимость радикально усилить связь с производством и практическую направленность обучения в высшей школе предметно обсуждалась руководством ВГТУ, Воронежского землячества и представителями стройотрядовского движения годом ранее. И эта тема получит продолжение — после возвращения студотрядов из Сибири намечена новая встреча в Воронеже.