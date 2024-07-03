Воронежские студотряды готовы выполнять масштабные задачи

Впервые стройотряды появились на БАМе, когда была объявлена Всесоюзная комсомольская стройка — полвека назад. Сегодня в Сибири прокладывают второй путь Байкало-Амурской магистрали — строят новые разъезды, тоннели и мосты. Всероссийский трудовой проект «БАМ 2.0» пройдет летом 2024 года уже в третий раз. Сохраняя традицию участия в самых знаковых и масштабных стройках страны, в этом году до конца августа трудиться на модернизации Байкало-Амурской магистрали в границах Восточно-Сибирской железной дороги будет более 100 студотрядов из 36 регионов России. Планируется, что их привлекут к летним работам на станциях Тайшет, Лена, Вихоревка, Коршуниха, Таксимо, Северобайкальск, Куанда, Новая Чара.