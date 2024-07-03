Названа причина запрета на работу мигрантов в общепитах Самарской области

Теперь этот список хотят дополнить. Согласно новому проекту постановления, мигрантам также запретят работать на производстве хлеба, молочных продуктов, питания для детей, питьевой воды и других производствах продуктов питания (всего перечислено 20 видов такой деятельности). Также они не смогут трудиться на предприятиях общественного питания и в доставке продуктов, заниматься оптовой и розничной торговлей алкогольными напитками и этиловым спиртом, табачными изделиями, розничной торговлей лекарствами, яйцами и молочными продуктами. Кроме того, ограничения распространяются на деятельность по обработке данных, по созданию баз данных, размещению информации, а также на деятельность по предоставлению в краткосрочную аренду домов, квартир и комнат.