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Жителей Самарской области предупредили о жаре с 4 по 6 июля

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за погоды.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 88% 763 мм рт. ст. +21°

В Самарской области после дождей пришла долгожданная жара. В регионе ожидается повышение температуры воздуха от +30 до +36 градусов, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Днем с 4 по 6 июля в Самарской области сохранится жара +30, +36 градусов, — отмечают синоптики.

В этот период горожанам не рекомендуют долго находиться на солнце. Стоит избегать физических нагрузок и интенсивных занятий спортом. Также специалисты ГУ МЧС России по Самарской области напоминают о важности питьевого баланса, необходимо пить больше прохладительных напитков и выходить на улицу в легкой одежде.