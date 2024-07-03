Жителей Самарской области предупредили о жаре с 4 по 6 июля

В Самарской области после дождей пришла долгожданная жара. В регионе ожидается повышение температуры воздуха от +30 до +36 градусов, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. Днем с 4 по 6 июля в Самарской области сохранится жара +30, +36 градусов, — отмечают синоптики.
В этот период горожанам не рекомендуют долго находиться на солнце. Стоит избегать физических нагрузок и интенсивных занятий спортом. Также специалисты ГУ МЧС России по Самарской области напоминают о важности питьевого баланса, необходимо пить больше прохладительных напитков и выходить на улицу в легкой одежде.