Жителей Самарской области предупредили о жаре с 4 по 6 июля

В этот период горожанам не рекомендуют долго находиться на солнце. Стоит избегать физических нагрузок и интенсивных занятий спортом. Также специалисты ГУ МЧС России по Самарской области напоминают о важности питьевого баланса, необходимо пить больше прохладительных напитков и выходить на улицу в легкой одежде.