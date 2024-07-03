Нижегородцам дали советы по безопасному выбору ягод

Региональный Роспотребнадзор поделился полезными советами с жителями Нижегородской области. В своих соцсетях специалисты рассказали, как правильно выбирать ягоды, чтобы не навредить здоровью. Эксперты рекомендуют начинать думать о безопасности еще на этапе покупки продуктов, избегая незнакомых магазинов и продуктов с поврежденной кожурой или плесенью.