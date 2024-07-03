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Нижегородцам дали советы по безопасному выбору ягод

Эксперты рекомендуют начинать думать о безопасности еще на этапе покупки продуктов.

Источник: Freepik

Региональный Роспотребнадзор поделился полезными советами с жителями Нижегородской области. В своих соцсетях специалисты рассказали, как правильно выбирать ягоды, чтобы не навредить здоровью. Эксперты рекомендуют начинать думать о безопасности еще на этапе покупки продуктов, избегая незнакомых магазинов и продуктов с поврежденной кожурой или плесенью.

Особое внимание было уделено традиционным методам консервации, в частности заморозке и приготовлению холодного варенья. Специалисты предложили попробовать варенье- «пятиминутку», где ягоды варятся всего пять минут с меньшим количеством сахара, сохраняя при этом максимум витаминов.

флора и фауна