Нижегородцам дали советы по безопасному выбору ягод

Региональный Роспотребнадзор поделился полезными советами с жителями Нижегородской области. В своих соцсетях специалисты рассказали, как правильно выбирать ягоды, чтобы не навредить здоровью. Эксперты рекомендуют начинать думать о безопасности еще на этапе покупки продуктов, избегая незнакомых магазинов и продуктов с поврежденной кожурой или плесенью.
Особое внимание было уделено традиционным методам консервации, в частности заморозке и приготовлению холодного варенья. Специалисты предложили попробовать варенье- «пятиминутку», где ягоды варятся всего пять минут с меньшим количеством сахара, сохраняя при этом максимум витаминов.