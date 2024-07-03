Странный расчет или могло быть и хуже? Что думает общественность Узбекистана о соцнорме потребления электроэнергии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С наступлением жаркой погоды и началом сезона кондиционеров у узбекистанцев начали возникать проблемы на фоне недавнего повышения тарифов на электроэнергию и введения социальной нормы. В соцсетях многие написали, что уже преодолели месячный лимит потребления в 200 киловатт или уже близки к этому. Они беспокоятся, что это может стать серьезной финансовой нагрузкой, сообщает корреспондент Podrobno.uz.