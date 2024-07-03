Странный расчет или могло быть и хуже? Что думает общественность Узбекистана о соцнорме потребления электроэнергии

Из-за чего сыр-бор
Напомним, с 1 мая 2024 года в Узбекистане повысились тарифы на электроэнергию и природный газ. Вместе с этим была введена социальная норма, которая предполагает, что за потребленную энергию до 200 киловатт население будет платить по 450 сумов, до 1 000 киловатт — по 900 сумов.
Предполагалось, что позволит не только приблизиться к рыночным условиям в области энергетики, но и сподвигнуть население к экономии ресурсов. В конце мая Минэнерго уже сообщило о снижении потребления электроэнергии и газа после повышения тарифов.
Однако с началом жаркой погоды многие заметили, что установленной соцнормы не хватает на покрытие базовых потребностей. Ведь кондиционеры, без которых сложно представить жизнь в Узбекистане, потребляют очень много энергии и с лихвой отбивают установленный лимит.
Блогер Шухрат Курбанов обратился к списку, по которому в 2022 году рассчитывалась соцнорма. Первое, что было замечено — отсутствие кондиционеров в расчете.
«С наступлением жары, люди включили кондиционеры и поняли, что 200 киловатт оказывается достигается быстро, и месяца ждать не надо. И получается людей опять обманули — в расчетах ошиблись».
И это всего лишь один из нюансов, который не учли. Узбекистанцы также возмутились неучетом количества людей, проживающих в квартире, ведь чем больше людей, тем больше расход энергии.
Быть причастным к своей жизни
Блогер и общественный деятель Ислам Капарзо от имени недовольных нововведением узбекистанцев запустил петицию с требованием поднять соцнорму до 500 киловатт. Обращение опубликовано на портале «Менинг фикрим». В данный момент оно отправлено на экспертизу и будет доступно для голосования через две недели.
По словам Капарзо, для многих граждан повышение тарифов может стать серьезной финансовой нагрузкой, особенно в условиях экономической нестабильности.
В петиции он отметил, что люди с низким достатком, пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные не в состоянии оплачивать по 900 сумов за киловатт в случае превышение лимита. Учитывая жаркий летний период, оплата за неминуемый перерасход энергии забирает половину бюджета малообеспеченной семьи.
«Так как большая часть семейного бюджета будет уходить на обязательные коммунальные платежи, будет падать покупательская способность граждан, что скажется на товарно-денежном обороте и стагнации рынка потребления и услуг».
Также блогер призвал подписчиков быть активными и неравнодушными к проблеме.
«Если вы не будете активными, не обижайтесь на то, как вы живете», — подчеркнул он.
Могло быть и хуже
Заявление по поводу обсуждаемых в соцсетях цен на электроэнергию сделал также лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров. Он отметил, что себестоимость киловатта электроэнергии составляет 990 сумов, и существующие тарифы Кадыров предложил рассматривать как поддержку государства.
«Чем быстрее энергетика перейдет к рыночным отношениям, тем быстрее будет расти наша экономика, тем больше будет увеличиваться количество рабочих мест, увеличиваться доходы населения, и, конечно, системы поставок будут распределяться на уровне спроса», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Также лидер партии отметил, что нынешние проблемы — это вчерашние ошибки, и их надо решать сегодня, чтобы они не продолжились завтра.