Штраф за недовыпуск автобусов на линии предложили ввести в Ростовской области

В Ростовской области предложили ввести штрафы за недовыпуск общественного транспорта на линии. Проект этого закона можно найти на сайте донского Заксобрания.
Если решение утвердят, перевозчиков обяжут платить от 10 до 15 тысяч рублей в случае несоответствия числа рейсов плану за один квартал.
В пояснительной записке к новому законопроекту указано, что в 2023 и 2024 годах в регионе выявили больше 30 случаев несоблюдения графиков движения, также отмечались повторные нарушения. Именно это обстоятельство и привело к разработке меры воздействия на предприятия, выполняющие пассажирские перевозки.
Добавим, инициатива об установлении штрафов поступила 27 июня 2024 года от и.о. прокурора Ростовской области Сергея Капитонова. Отмечается, что решение не потребует дополнительного финансирования из областного бюджета.
Напомним, в июне в Ростове-на-Дону несколько автобусов сняли с маршрутов из-за неработающих кондиционеров.