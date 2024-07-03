Штраф за недовыпуск автобусов на линии предложили ввести в Ростовской области

В пояснительной записке к новому законопроекту указано, что в 2023 и 2024 годах в регионе выявили больше 30 случаев несоблюдения графиков движения, также отмечались повторные нарушения. Именно это обстоятельство и привело к разработке меры воздействия на предприятия, выполняющие пассажирские перевозки.