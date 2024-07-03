В Сочи ограничили движение электросамокатов на набережных

«С мая по сентябрь включительно курорт планирует принять свыше 4,6 миллиона человек. Это большая ответственность, поэтому все вопросы жизнедеятельности курорта моментально поступают в городской оперативный штаб и отрабатываются профильными службами и ведомствами. Наши основные усилия направлены на обеспечение безопасного и комфортного отдыха как гостей, так и жителей курорта», — отметил замглавы курорта Олег Бурлев.