В Сочи ограничили движение электросамокатов на набережных

Компании, предоставляющие электросамокаты в аренду, уже внесли корректировки в программное обеспечение и маршруты движения СИМ. Контроль за их передвижением, а также другие вопросы организации высокого туристического сезона обсудили на очередном заседании городского оперштаба.
«С мая по сентябрь включительно курорт планирует принять свыше 4,6 миллиона человек. Это большая ответственность, поэтому все вопросы жизнедеятельности курорта моментально поступают в городской оперативный штаб и отрабатываются профильными службами и ведомствами. Наши основные усилия направлены на обеспечение безопасного и комфортного отдыха как гостей, так и жителей курорта», — отметил замглавы курорта Олег Бурлев.
С начала года Сочи принял уже 3,4 млн туристов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.