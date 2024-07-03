Какие опасности таит в себе кондиционер: как охладиться и не заболеть

У многих в жару работают кондиционеры — дома и в офисе. Они становятся спасением от высоких температур и помогают охладиться. Однако в некоторых случаях использование кондиционера может привести к болезни. Почему так происходит и как охладиться без опасности для здоровья, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.
Многим хочется снизить температуру в помещении максимально быстро и эффективно, но попадая в зону активного действия кондиционера с холодным воздухом, человек ставит под угрозу свое здоровье, предупредил специалист.
— В такую жару можно заболеть простудой и даже пневмонией. А получается это очень просто: когда холодный воздух окутывает человека, он его вдыхает, и для организма это становится большой задачей. Воздух должен постоянно согреваться. В итоге, переохлаждаясь, человек незаметно для себя начинает замерзать, — объяснил Кондрахин.
По словам врача, создаваемая кондиционером разница температур в помещении и за его пределами приводит к тому, что изнывающему от жары будет хорошо в холоде, а его внутренним органам — плохо. В результате иммунитет начнет снижаться, и человек заболеет, а также почувствует слабость. В этот момент можно заработать пневмонию и другие инфекции.
— Иммунная система начинает реагировать на все изменения: на жару, смену температуры, холодную воду в горле и так далее. Она испытывает напряжение, и в этот момент может произойти заражение любым вирусом. Поэтому в жару легко заболеть вирусной инфекцией, в том числе даже перенести грипп. Вирусы обычно активизируются, когда иммунная система их попросту не сразу распознает, — объяснил терапевт.
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Опасность кондиционера заключается не только в перепаде температур, заметил специалист. Каждое устройство имеет специальную сетку, которая фильтрует пыль. Поэтому, если кондиционер нечасто чистят, он загрязняется и может послужить источником болезней для человека.
— В пыли могут завестись микроорганизмы и даже грибковые споры, которые затем будут распыляться и передаваться по воздуху. В этом случае кондиционер также может стать источником инфекции, — объяснил Кондрахин.
Чтобы спастись от жары под кондиционером и при этом не навредить здоровью, следует соблюдать ряд правил, подчеркнул терапевт.
— Между температурой на улице и в помещении должно быть около пяти-шести градусов разницы. Нам хочется сделать похолоднее. Но если вспомнить ощущения весной, то окажется, что 20−22 градуса — это не так уж и тепло. В итоге организм охладится, а когда человек выйдет из прохладного помещения в теплое, произойдет перепад температур, и он может заболеть, — предостерег врач.
Разница в пять-шесть градусов между температурой на улице и в помещении будет комфортной, уточнил специалист:
— Например, если уличные столбики термометров поднялись до 30 градусов, то в комнате нужно поддерживать температуру около 25 градусов.
Под кондиционером нужно не замерзать, а чувствовать себя комфортно, заключил терапевт.