Какие опасности таит в себе кондиционер: как охладиться и не заболеть

— Между температурой на улице и в помещении должно быть около пяти-шести градусов разницы. Нам хочется сделать похолоднее. Но если вспомнить ощущения весной, то окажется, что 20−22 градуса — это не так уж и тепло. В итоге организм охладится, а когда человек выйдет из прохладного помещения в теплое, произойдет перепад температур, и он может заболеть, — предостерег врач.