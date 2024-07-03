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По факту возгорания трамвая в Кемерове начата проверка

Во время возгорания в салоне трамвая были пассажиры.

СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу сообщило в Telegram-канале о начале проверки после появления сообщений в социальных сетях о возгорании трамвая.

Сообщается, что трамвай № 3 загорелся на улице Майской Рудничного района г. Кемерово. В момент возгорания в салоне трамвая были пассажиры, все они были эвакуированы вовремя, пострадавших нет.

В настоящее время следователи проводят проверку, опросят пассажиров и водителя, а также будет проведена беседа с представителями организации, оказывающей услуги по перевозке людей.

Ранее мы сообщали, что все пострадавшие после ДТП с трамваями в Кемерове, в котором погиб один человек и 146 получили травмы, выписаны из больницы.