По факту возгорания трамвая в Кемерове начата проверка

СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу сообщило в Telegram-канале о начале проверки после появления сообщений в социальных сетях о возгорании трамвая.
Сообщается, что трамвай № 3 загорелся на улице Майской Рудничного района г. Кемерово. В момент возгорания в салоне трамвая были пассажиры, все они были эвакуированы вовремя, пострадавших нет.
В настоящее время следователи проводят проверку, опросят пассажиров и водителя, а также будет проведена беседа с представителями организации, оказывающей услуги по перевозке людей.
Ранее мы сообщали, что все пострадавшие после ДТП с трамваями в Кемерове, в котором погиб один человек и 146 получили травмы, выписаны из больницы.