«Новая волна жары»: в Омскую область возвращается 30-градусная жара с грозами

Ночью в пятницу синоптики прогнозируют +11…+16 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди грозы. Днем столбик термометра поднимется до +22…+27 градусов. Грозы и дожди сохранятся. Ветер будет в пределах 6−11 м/с.