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«Новая волна жары»: в Омскую область возвращается 30-градусная жара с грозами

В ближайшие два дня Омскую область накроют 30-градусная жара и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 83% 764 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

В четверг и пятницу, 4 и 5 юля, в Омской области максимальная температура воздуха составит +27 градусов. Местами пройдут дожди и грозы.

В ночь на четверг температура воздуха будет в пределах +9…+14 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов. Дожди сохранятся. Порывы ветра достигнут 8−13 м/с.

Ночью в пятницу синоптики прогнозируют +11…+16 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди грозы. Днем столбик термометра поднимется до +22…+27 градусов. Грозы и дожди сохранятся. Ветер будет в пределах 6−11 м/с.