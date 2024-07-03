«Новая волна жары»: в Омскую область возвращается 30-градусная жара с грозами

В четверг и пятницу, 4 и 5 юля, в Омской области максимальная температура воздуха составит +27 градусов. Местами пройдут дожди и грозы.
В ночь на четверг температура воздуха будет в пределах +9…+14 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов. Дожди сохранятся. Порывы ветра достигнут 8−13 м/с.
Ночью в пятницу синоптики прогнозируют +11…+16 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди грозы. Днем столбик термометра поднимется до +22…+27 градусов. Грозы и дожди сохранятся. Ветер будет в пределах 6−11 м/с.