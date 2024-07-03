Расовая сегрегация в США была запрещена 60 лет назад

Запрет на совместное образование чернокожих и белых был в южных штатах самым строгим, появился первым и исчез последним, причем в ходе вооруженного противостояния. Отдельные «черные школы» появились еще до Гражданской войны, и на тот момент это было прогрессом: противники рабства хотели дать детям рабов и вольноотпущенников хоть какое-то образование. В 1867 году, когда на юге появились государственные общеобразовательные школы, все они были строго расово сегрегированными. Поначалу чернокожие не видели в этом проблемы и радовались возможности бесплатно учиться, а саму сегрегацию считали само собой разумеющейся. Формально «черные» и «белые» школы были одинаковыми, но все знали, что качество обучения в них несопоставимо, как и бюджеты.