День Петра и Павла в 2024 году: какого числа отмечается, что можно и нельзя делать в православный праздник

«Во время путешествия будущего апостола осветил ярчайший свет, от которого он ослеп и упал на землю. Ему пришел голос и сказал: “Савл! Савл! Почему ты гонишь Меня?” На вопрос фарисея “Кто ты?”, он услышал ответ: “Я Иисус, которого ты гонишь”. Так, Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где будет указано, что ему делать дальше. К слову, спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели. Ослепшего привели в Дамаск научить вере, а на третий день крестили. Когда Савла погружали в святую воду, он прозрел. С того времени он сделался ревностным проповедником Христа Воскресшего», — рассказала Юлия Ковалева.