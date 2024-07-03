В Краснодаре отремонтировали Рождественскую Набережную. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.
Работы на Рождественской Набережной в Юбилейном микрорайоне завершили в июне. Здесь уложили новую плитку, подготовили клумбы и высадили растения. Кроме того, на территории появилась площадка для небольших концертов.
По Рождественской Набережной уже гуляют семьи и проезжают велосипедисты.
«Теперь путь вдоль реки более уютный, зеленый и безопасный. Во время ближайших субботников жители Западного округа покрасят парапет, и путь вдоль реки окончательно преобразится», — сказал Евгений Наумов.