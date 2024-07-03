Как стресс, тревога и депрессия в молодости влияют на здоровье в зрелом возрасте

Согласно исследованию ученых, симптомы депрессии в молодости и вплоть до 55 лет могут привести к ухудшению навыков мышления и памяти в более зрелом возрасте. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра Алексея Вилкова, может ли депрессия вызвать деменцию и другие серьезные нарушения в пожилом возрасте.
По его словам, с этим исследованием вполне можно согласиться, потому что при депрессии, которая вызвана внутренними эндогенными причинами, происходит нарушение в работе нейромедиаторов.
— Они влияют на работу мозга и в том числе могут вызывать изменение его структуры. Если это проявляется в молодости, то всегда параллельно приводит к нарушению у людей в плане их коммуникации и эмоциональности, — рассказал Вилков.
Психиатр отметил, что депрессия также может привести к нарушению адаптации к жизни в целом, в пожилом возрасте возможно развитие деменции, особенно если есть наследственный фактор.
— У человека страдает социальный и эмоциональный интеллект. Это нарушение может проявиться уже в зрелом возрасте как нарушение памяти. Этого исключать нельзя. Такие случаи бывают довольно часто, если есть фактор наследственности, когда родственники (например, родители, бабушка, дедушка) страдали депрессией и деменцией. Тогда риск появления деменции выше, чем у других людей, — объяснил Вилков.
Как стресс влияет на здоровье.
Также ученые выяснили, что у людей в возрасте старше 50 лет, испытывающих тревогу, в два раза выше вероятность развития болезни Паркинсона, нежели у сверстников, которые тревогу не испытывают.
Собеседник «ВМ» подчеркнул, что повышенная хроническая тревожность в рамках диагноза «генерализованное тревожное расстройство» действительно может вызывать нарушения в работе нейромедиаторов, которые при долгом сбое становятся причиной структурных изменений в работе мозга.
— Это является предполагающим фактором появления нарушений памяти, а также деменции, болезни Паркинсона. Этот фактор нельзя исключать, — считает психиатр.
Важно помнить, что всегда есть взаимосвязь между психикой и телом. Это называется психосоматические расстройства, или психосоматика, когда психогенные факторы влияют на развитие различных заболеваний, пояснил специалист.
— Особенно если психогенный фактор влияет очень сильно или продолжительный период времени, тогда возможно развитие различных соматических заболевания. А одной из причин является фактор психики. Например, стресс, тревожность, эмоциональная реакция на те или иные события, особенности личности, — заключил Вилков.
Ранее стало известно, что специалисты определили важный фактор, при устранении которого снижается риск развития деменции.