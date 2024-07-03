Как стресс, тревога и депрессия в молодости влияют на здоровье в зрелом возрасте

— У человека страдает социальный и эмоциональный интеллект. Это нарушение может проявиться уже в зрелом возрасте как нарушение памяти. Этого исключать нельзя. Такие случаи бывают довольно часто, если есть фактор наследственности, когда родственники (например, родители, бабушка, дедушка) страдали депрессией и деменцией. Тогда риск появления деменции выше, чем у других людей, — объяснил Вилков.