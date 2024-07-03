Суд приговорил братьев Ащеуловых на сроки от 17 до 17,5 года по делу о госизмене

«Я не террорист, в моих деяниях нет ничего, что попадало бы под определение терроризма», — сказал Иоанн во время заседания. При это он отметил, что не надеется на объективную оценку своих действий, а любой полученный им срок не идет ни в какое сравнение по значимости с тем, сколько людей погибли на СВО.