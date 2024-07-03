Привет, засуха? В крымских реках резко уменьшились объемы воды

В этом году крымское лето нагрянуло резко. Жаркая погода пришла чуть ли не на месяц раньше привычного. Но даже у такой хорошей новости могут быть и плохие последствия. Так, например, сухой и знойный июнь сказался на уровне воды в местных реках. Из-за сильного недобора осадков практически по всему полуострову отмечается снижение уровня воды. Об этом по итогам июньских наблюдений сообщили гидрологи Крымского гидрометцентра.
По данным экспертов, первый летний месяц не баловал Крым осадками. Дожди носили исключительно локальный характер, поэтому не особо влияли на увеличение объемов воды. Даже сильные ливни, которые прошли местами в середине июня вместе с Черноморским циклоном, не спасли ситуацию. В основном они выпали в бассейнах рек северного предгорья — Альмы, Качи и в среднем течении Салгира.
«В бассейнах рек Салгир, Малый Салгир, Бельбек, Коккозка, Черная, Дерекойка количество осадков было в пределах нормы, в бассейнах рек юго-восточного предгорья — в пределах 9−20% нормы, а в остальных бассейнах в пределах 40−60% нормы», — поделились данными в региональном гидрометцентре.
Неравномерно выпали осадки и в крымских горах. Так, на юге Крыма количество осадков составило 85% от месячной нормы, а на Ангарском перевале — всего 35%. Поэтому крымские водоемы за месяц попросту не смогли пополнить запасы. Из-за этого в местных реках произошло резкое понижение уровня воды на всех реках.
«Средние расходы воды на реках Салгир, Биюк-Карасу, Кача, Бельбек, Коккозка, Черная составили 0.34−0.55 кубических метров в секунду, на остальных — 0.020−0.25 кубов в секунду и были: на реках Дерекойка и Малый Салгир в пределах нормы; на реках Кучук-Узенбаш, Биюк-Узенбаш и Су-Индол в пределах 9−16% нормы, а на остальных реках в пределах 25−44% нормы. В нижнем и среднем течении бассейна реки Биюк-Карасу водность была искусственно завышена заборами воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ для водоснабжения восточных районов».
В гидрометцентре также добавили, что общий суммарный запас воды в местных водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, к началу июля составил 157.85 млн кубических метров, что на 18.79 млн кубов меньше, чем месяц назад.