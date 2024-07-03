Привет, засуха? В крымских реках резко уменьшились объемы воды

В этом году крымское лето нагрянуло резко. Жаркая погода пришла чуть ли не на месяц раньше привычного. Но даже у такой хорошей новости могут быть и плохие последствия. Так, например, сухой и знойный июнь сказался на уровне воды в местных реках. Из-за сильного недобора осадков практически по всему полуострову отмечается снижение уровня воды. Об этом по итогам июньских наблюдений сообщили гидрологи Крымского гидрометцентра.