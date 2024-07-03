77 светофоров обновят в Петербурге в 2024 году

77 светофоров обновят в 11 районах Петербурга в 2024 году. Модернизация позволит ускорить движение на трамвайных маршрутах №№ 55, 9, 38, 57 и 36. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.
— Основная задача модернизации — приведение светофорного оборудования и дорожной инфраструктуры к современным стандартам. В текущем году нами запланирован целый комплекс мероприятий. Это и замена светофоров на более современные, и установка детекторов транспорта и управляющей аппаратуры, позволяющие вводить адаптивные режимы регулирования, — отметил глава Комтранса Валентин Енокаев.
Обновление сигнальных фонарей завершат к концу этого года. К слову, годом ранее в Северной столице усовершенствовали оборудование на 47 светофорных объектах.
Напомним, сегодня, 3 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что 52 процента всех уличных фонарей и систем художественной подсветки заменили на современные экономичные светильники. Использование таких ламп нового поколения снижает потребление электроэнергии в 1,6 раза.