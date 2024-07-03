77 светофоров обновят в Петербурге в 2024 году

— Основная задача модернизации — приведение светофорного оборудования и дорожной инфраструктуры к современным стандартам. В текущем году нами запланирован целый комплекс мероприятий. Это и замена светофоров на более современные, и установка детекторов транспорта и управляющей аппаратуры, позволяющие вводить адаптивные режимы регулирования, — отметил глава Комтранса Валентин Енокаев.