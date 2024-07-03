«Не наступайте на люки»: в Москве ожидается настоящий шторм. Что опасно делать

В предстоящую пятницу, 5 июля, в столичном регионе и Подмосковье ожидается резкое ухудшение погодных условий. Непогода будет сопровождаться грозами, шквалистым ветром и обильными осадками. Что опасно делать в этот период, «Вечерняя Москва» узнала у ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.
По словам эксперта, предстоящая пятница станет переломной в столичной погоде, так как резко ухудшатся климатические условия.
— К концу недели мы ожидаем усиление ветра до 20−25 метров в секунду, что является весьма опасным явлением. Это чревато падением деревьев и шквалами. Более того, в пятницу ожидаются осадки, которые будут сопровождаться грозами, — предупредила Позднякова.
В период подобных климатических условий крайне опасно находиться на открытых пространствах, особенно у воды, подчеркнула синоптик.
— Я не рекомендую горожанам выезжать в пятницу на природу, так как это очень опасно. Особенно опасно находиться в прибрежных локациях возле водных источников, так как молния чаще всего бьет по этим местам, — пояснила собеседница «ВМ».
Жара отступит: синоптик Позднякова предупредила о резком ухудшении погоды в Москве.
Она также отметила, что в период гроз и шквалистого ветра очень опасно выбегать на улицу с зонтом, как это делают многие москвичи:
— Активность грозы продолжается не более 15−20 минут, и это время можно переждать в метро, дома или в локации, где вы оказались. Но ни в коем случае сломя голову не бежать с зонтиком в руках из точки А в точку Б, надеясь на чудо, что быстро удастся миновать стихию. Также крайне опасно в период активности молнии наступать на канализационные люки. Это чревато последствиями.
Эксперт также предупредила автомобилистов: опасно оставлять личный транспорт на открытых парковках, так как в случае ЧП деревья могут обрушиться на них. Позднякова призвала владельцев авто в период шторма и грозы пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать негативных последствий.
Метеоролог предположила, что в столице может повториться ситуация, которая случилась в Петербурге 1 июля, когда во время сильной грозы с ураганным ветром стихия повалила более 600 деревьев и сорвала крыши домов.