«Не наступайте на люки»: в Москве ожидается настоящий шторм. Что опасно делать

— Активность грозы продолжается не более 15−20 минут, и это время можно переждать в метро, дома или в локации, где вы оказались. Но ни в коем случае сломя голову не бежать с зонтиком в руках из точки А в точку Б, надеясь на чудо, что быстро удастся миновать стихию. Также крайне опасно в период активности молнии наступать на канализационные люки. Это чревато последствиями.