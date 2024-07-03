Очереди на газовых заправках образовались в Западном Казахстане

«С 1 июля 2024 года Приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 26 июня 2024 года № 232 утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок вне товарных бирж в размере 45 158 тенге за тонну без учета НДС, что на 12 процентов выше ранее действующей (40 320 тенге за тонну без учета НДС). В связи с чем возникла необходимость соразмерного увеличения розничных цен», — сообщили в пресс-службе.