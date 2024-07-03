В Шахтах погибли миллионы пчел из-за обработки полей подсолнечника

Людмила и ее муж Александр обнаружили на своей пасике, что под каждой из 80 пчелиных семей сотни мертвых насекомых. К счастью, погибли не все пчелы. Пасеки соседей тоже сильно пострадали. Предварительно, всего погибло около 500 пчелиных семей.