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В Шахтах погибли миллионы пчел из-за обработки полей подсолнечника

В Октябрьском районе Шахт из-за обработки полей подсолнечника химикатами погибли миллионы пчел.

Источник: Damien Tupinier/C0

Происшествие случилось у супругов Ребровых из хутора Красный Кут. Они пчеловоды. По словам супругов, насекомые 3 июля прилетели с полей в полусонном состоянии. Позже половина погибла.

Людмила и ее муж Александр обнаружили на своей пасике, что под каждой из 80 пчелиных семей сотни мертвых насекомых. К счастью, погибли не все пчелы. Пасеки соседей тоже сильно пострадали. Предварительно, всего погибло около 500 пчелиных семей.

В администрации района сообщили, что 30 июня в хуторе Марьевка проводилась обработка полей с подсолнечником. Работы шли ночью. Однако пчеловодам об этом не сообщили. Для обработки использовали новый препарат, приводящий к гибели насекомых в течение трех дней.

сельское хозяйство