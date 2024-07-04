Какие дороги Ленинского округа Омска отремонтируют в июле 2024 года?

«СуперОмск» приводит список улиц, запланированных к ремонту:
- Ул. Фрезерная;
- Дорога на пос. Черемушки;
- Ул. Пихтовая;
- Ул. Палисандровая;
- Ул. Ореховая;
- Ул. Липовая;
- Ул. Черемуховая;
- Пос. Черемуховское (улицы Береговая, Аксенова, Красноярова);
- Дорога вдоль садоводческих товариществ «Заря-1», «Энергетик-2»;
- Ул. Карьер (от ул. Воровского до ООТ «СНТ Маяк-2»);
- Ул. Леконта 90 Ул. 1-я Чередовая (от ул. Невского до ул. Лагоды);
- Ул. Маргелова (от ООТ «Мкр. Светлый» до ул. Камышовая);
- Ул. Инструментальная (от ул. 1-й Путевой до ул. Машиностроительной);
- Ул. 2-я Путевая;
- Ул. Камышовая;
- Дорога к деревне Ракитинка от ул. 3-й Ленинградской до границы города Омска;
- Дорога к пос. Армейский от Новосибирского тракта М-51 до ООТ «Пос. Армейский»;
- Дороги в пос. Зеленая долина (улица Липовая, Ивовая);
- Ул. Тепличная 99 Ул. Кучерявенко;
- Ул. Чайковского;
- Ул. 9-я Ленинская;
- Дорога на пос. Морозовка (от ул. 6-й Станционной до границы города Омска);
- Дорога от ул. 13-й Комсомольской до ул. 9-й Комсомольской.
Ранее «СуперОмск» называл список дорог в Кировском округе Омска под такой же ямочный ремонт.