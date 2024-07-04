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Какие дороги Ленинского округа Омска отремонтируют в июле 2024 года?

Точные сроки ремонтных работ не называются.

Источник: РИА "Новости"

«СуперОмск» приводит список улиц, запланированных к ремонту:

  • Ул. Фрезерная;
  • Дорога на пос. Черемушки;
  • Ул. Пихтовая;
  • Ул. Палисандровая;
  • Ул. Ореховая;
  • Ул. Липовая;
  • Ул. Черемуховая;
  • Пос. Черемуховское (улицы Береговая, Аксенова, Красноярова);
  • Дорога вдоль садоводческих товариществ «Заря-1», «Энергетик-2»;
  • Ул. Карьер (от ул. Воровского до ООТ «СНТ Маяк-2»);
  • Ул. Леконта 90 Ул. 1-я Чередовая (от ул. Невского до ул. Лагоды);
  • Ул. Маргелова (от ООТ «Мкр. Светлый» до ул. Камышовая);
  • Ул. Инструментальная (от ул. 1-й Путевой до ул. Машиностроительной);
  • Ул. 2-я Путевая;
  • Ул. Камышовая;
  • Дорога к деревне Ракитинка от ул. 3-й Ленинградской до границы города Омска;
  • Дорога к пос. Армейский от Новосибирского тракта М-51 до ООТ «Пос. Армейский»;
  • Дороги в пос. Зеленая долина (улица Липовая, Ивовая);
  • Ул. Тепличная 99 Ул. Кучерявенко;
  • Ул. Чайковского;
  • Ул. 9-я Ленинская;
  • Дорога на пос. Морозовка (от ул. 6-й Станционной до границы города Омска);
  • Дорога от ул. 13-й Комсомольской до ул. 9-й Комсомольской.

Ранее «СуперОмск» называл список дорог в Кировском округе Омска под такой же ямочный ремонт.