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В мэрии сообщили об усилении полива магистралей, скверов и парков

В городской администрации из-за аномальной жары приняли решение усилить полив магистралей, а также общественных территорий. Поливочная техника будет работать во всех районах города. Работы комбинаты благоустройства будут проводить по несколько раз в день, а также по ночам.

Источник: АДМИНИСТРАЦИИ Г. ВОРОНЕЖА

Врио главы города Сергей Петрин уже дал такое распоряжение управам всех районов города и управлению экологии. Особое внимание он попросил уделить растениям, потому что деревьям, кустарникам и газонам в такую жару без обильного полива не выжить.

— Улицы также должны промываться постоянно, ведь струи воды помимо смывания песка и мелкого мусора в прилотковую часть дорог и «прибивания пыли», выполняют еще одну важную функцию — охлаждают проезжую часть. Это позволяет избежать деформации дорожного полотна, ведь при столь высоких температурах оно становится мягче и больше подвержено образованию колейности, — отметил исполняющий обязанности мэра Сергей Петрин.

К слову, поливочные машины будут работать не только на главных магистралях Воронежа, но и на второстепенных дорогах.

Напомним, что текущая неделя, согласно прогнозам метеорологов, обещает быть особенно жаркой и вышеозначенные меры действительно жизненно необходимы. Температура в дневные часы может достигать 37 градусов.

В данный момент полив осуществляется в Воронежском центральном парке и парке им. Дурова, после чего специалисты займутся другими озелененными территориями города.