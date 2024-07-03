Власти рассказали, как продлить школьные карты «Волна Балтики»

В Калининграде завершился срок годности первых карт «Волна Балтики. Школьная», которые были выпущены в мае 2019 года. Администрация города призывает продлить их своевременно. Продление карты — бесплатно. Выпуск новой — 100 рублей.
Для продления нужно обратиться в МКУ «ЦОДИПП» (Гагарина, 103 «а»). С собой иметь документы, подтверждающие личность и статус школьника Калининграда.
Бывает, что в школе карты оформляют организованно. Тогда нужно будет предоставить в учебное заведение еще и согласие на обработку персональных данных.