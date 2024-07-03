Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму

«Я надеюсь, если все будет хорошо, то мы приедем в сентбре и будем снимать. Я пока молчу, нельзя рассказывать подробности, потому что все очень зыбко. Но я надеюсь, что все состоится», — сказал Баталов.
В Крым актер приезжает не отдыхать, как все, а работать во время съемок, гастролей или кинофестивалей. В последний раз он отдыхал с семьей в Ялте 30 лет назад.
«Я уже давно не отдыхал вообще. Последний раз в 1994 году в Ялте, когда я специально для этого купил билеты, и мы всей семьей отдыхали. А так я в основном здесь всегда снимаюсь, работаю, но стараюсь совмещать и иногда немножко отдыхаю», — поделился он.
Впервые в Артеке Сергей Баталов побывал, уже будучи взрослым. В 2001 году на фестивале «Алые паруса» он презентовал здесь свой фильм «Повелитель луж».
«И потом мы с этим фестивалем как-то полюбили друг друга, и вот меня каждый год зовут. Я, правда, не каждый год приезжаю. Иногда с фильмом, иногда я просто провожу мастер-классы, но всегда я с радостью приезжаю в Артек», — подытожил заслуженный артист.
Накануне в Артеке состоялось открытие XXXII Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» им. Василия Ланового. В этом году он будет посвящен памяти великого артиста. В рамках фестиваля будет вручен также особый приз имени Ланового за честь и достоинство в профессии.