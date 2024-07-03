Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму

«Я уже давно не отдыхал вообще. Последний раз в 1994 году в Ялте, когда я специально для этого купил билеты, и мы всей семьей отдыхали. А так я в основном здесь всегда снимаюсь, работаю, но стараюсь совмещать и иногда немножко отдыхаю», — поделился он.