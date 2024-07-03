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Сергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В сентябре в Крыму начнутся съемки художественного фильма, в котором одну из ролей сыграет заслуженный артист России Сергей Баталов. Об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости Крым в Артеке на фестивале «Алые паруса».

Источник: РИА "Новости"

«Я надеюсь, если все будет хорошо, то мы приедем в сентбре и будем снимать. Я пока молчу, нельзя рассказывать подробности, потому что все очень зыбко. Но я надеюсь, что все состоится», — сказал Баталов.

В Крым актер приезжает не отдыхать, как все, а работать во время съемок, гастролей или кинофестивалей. В последний раз он отдыхал с семьей в Ялте 30 лет назад.

«Я уже давно не отдыхал вообще. Последний раз в 1994 году в Ялте, когда я специально для этого купил билеты, и мы всей семьей отдыхали. А так я в основном здесь всегда снимаюсь, работаю, но стараюсь совмещать и иногда немножко отдыхаю», — поделился он.

Впервые в Артеке Сергей Баталов побывал, уже будучи взрослым. В 2001 году на фестивале «Алые паруса» он презентовал здесь свой фильм «Повелитель луж».

«И потом мы с этим фестивалем как-то полюбили друг друга, и вот меня каждый год зовут. Я, правда, не каждый год приезжаю. Иногда с фильмом, иногда я просто провожу мастер-классы, но всегда я с радостью приезжаю в Артек», — подытожил заслуженный артист.

Накануне в Артеке состоялось открытие XXXII Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» им. Василия Ланового. В этом году он будет посвящен памяти великого артиста. В рамках фестиваля будет вручен также особый приз имени Ланового за честь и достоинство в профессии.

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