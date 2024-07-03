Хомяк до добра не доведет: чем так опасна игра, популярная среди миллионов людей

— Опасность заключается в том, что игра популярна среди детей. Мошенники знают это и активно пользуются, — отмечает финансовый эксперт Юрий Сомов. Кроме того, аферисты создают приложения, схожие с «хомяком». При входе в поддельную игру фиксируются личные данные пользователя, после чего злоумышленники без труда могут вывести деньги со счетов. Есть и еще один способ — мошенники уже сейчас предлагают поделиться секретами о том, как вывести ваши монетки из игры, за отдельную плату, конечно. Но, как известно, такой возможности пока не существует.