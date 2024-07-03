Хомяк до добра не доведет: чем так опасна игра, популярная среди миллионов людей

Помешательство или реальная возможность заработать деньги — вопрос, который не дает покоя пользователям сети. Всему виной виртуальная игра, где главный герой — милый хомяк, который в теории обещает участникам прибыль. Несмотря на угрозы мошенничества и даже риск развития зависимости, приложение продолжает набирать популярность. «Вечерняя Москва» выяснила, чем опасна игра.
Всего за три месяца приложение привлекло десятки миллионов активных пользователей из стран СНГ. Участники постоянно сидят в телефонах и нажимают на виртуального хомяка, за что начисляются игровые монеты. Их создатели проекта обещают превратить в криптовалюту, которую потом можно будет покупать и продавать за деньги. Выход на биржу цифровой валюты сначала анонсировали на май, затем июль… Но, как известно, обещанного три года ждут. Важнее другое, реально ли все это в принципе.
Банк России отмечает, что ранее такие проекты уже существовали на рынке, однако заработать миллионы их пользователям не удалось.
— При конвертировании внутриигровых монет в реальные на счету пользователей оставались только копейки. Стоит отметить, что большинство подобных игр быстро прекращают свое существование, — добавили в Центробанке.
А по-настоящему зарабатывают на таких проектах их создатели. О которых, говоря о хомяке, почти ничего не известно. Открытые данные о разработчиках игры просто отсутствуют, что тоже настораживает.
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Помимо ежедневной «рутины» в виде обычных кликов на своего виртуального питомца пользователям приложения предлагается выполнять различные задания, чтобы увеличить число монет. Например, привести друга. А чем больше — тем лучше. Ничего не напоминает? А ведь и правда, многие отмечают схожесть приложения с финансовой пирамидой. С одной стороны, как минимум пока что участникам не приходится ничего вкладывать, но с другой — от количества игроков напрямую зависит успех проекта, или, проще говоря — заработок создателей. Ведь приложение в большинстве своем существует за счет рекламы.
Сам проект, конечно, вызывает много подозрений. Но куда хуже ажиотаж среди мошенников, которые увидели в игре не один способ заработать на ней. Уже сейчас можно говорить о нескольких популярных схемах. Например, аферисты предлагают услугу по накрутке приглашенных участников за небольшую сумму. Пробная покупка срабатывает, после чего клиент соглашается на партию крупнее и переводит деньги. Продавец получает оплату и исчезает.
— Опасность заключается в том, что игра популярна среди детей. Мошенники знают это и активно пользуются, — отмечает финансовый эксперт Юрий Сомов. Кроме того, аферисты создают приложения, схожие с «хомяком». При входе в поддельную игру фиксируются личные данные пользователя, после чего злоумышленники без труда могут вывести деньги со счетов. Есть и еще один способ — мошенники уже сейчас предлагают поделиться секретами о том, как вывести ваши монетки из игры, за отдельную плату, конечно. Но, как известно, такой возможности пока не существует.
Многие эксперты уверены: не так страшна игра, как последствия. Некоторые игроки не спят по ночам, чтобы собрать больше монеток, нажимают на хомяка за рулем, на работе, во время еды. Психологи предостерегают: подобные приложения могут вызвать зависимость как у взрослых, так и у детей.
Наталью Вэй, психолог:
— Я вижу в игре потенциальные угрозы для психического здоровья. Механика приложения, при которой каждое нажатие приносит вознаграждение, вызывает зависимость. Постоянное же стремление к получению виртуальных монет отвлекает от реальной жизни. Игроки могут испытывать усталость и раздражение из-за необходимости постоянно быть в игре. Все это приводит к неврозу. Создатели не дают гарантий дальнейшего превращения виртуального дохода в реальные деньги. И это порождает в игроках ложную надежду и ожидания.