Самарскую область признали одним из лучших мест для рыбалки

Для многих жителей России рыбалка летом является идеальным отдыхом. Но куда поехать, чтобы не нарушить никаких правил и вернуться с хорошим уловом? Сервис путешествий подготовил обзор лучших летних «рыбных» мест России. Место в топ-10 занимает и Самарская область.