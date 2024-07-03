Самарскую область признали одним из лучших мест для рыбалки

Для многих жителей России рыбалка летом является идеальным отдыхом. Но куда поехать, чтобы не нарушить никаких правил и вернуться с хорошим уловом? Сервис путешествий подготовил обзор лучших летних «рыбных» мест России. Место в топ-10 занимает и Самарская область.
— В Самарской области можно поймать сазана, сома, щуку, леща, — отмечается в обзоре.
Помимо Волги, в Самарской области можно порыбачить на Кутулукском водохранилище и на реке Самара. Также рыбакам советуют Васильевские острова, но предупреждают, что добраться туда непросто.
Кроме Самарской области, в топ лучших «рыбных» мест страны попали и другие волжские регионы — Астраханская и Волгоградская область.