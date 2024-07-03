Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарскую область признали одним из лучших мест для рыбалки

В Самарской области немало водоемов, где рыбаков ждет хороший улов.

Источник: Комсомольская правда

Для многих жителей России рыбалка летом является идеальным отдыхом. Но куда поехать, чтобы не нарушить никаких правил и вернуться с хорошим уловом? Сервис путешествий подготовил обзор лучших летних «рыбных» мест России. Место в топ-10 занимает и Самарская область.

— В Самарской области можно поймать сазана, сома, щуку, леща, — отмечается в обзоре.

Помимо Волги, в Самарской области можно порыбачить на Кутулукском водохранилище и на реке Самара. Также рыбакам советуют Васильевские острова, но предупреждают, что добраться туда непросто.

Кроме Самарской области, в топ лучших «рыбных» мест страны попали и другие волжские регионы — Астраханская и Волгоградская область.

туризм и отдых