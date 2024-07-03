Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Туристам для проезда по Крымскому мосту оптимальнее выбирать дни со вторника по четверг, в пятницу на автоподходах перед досмотровыми пунктами очередь начинает формироваться после 12.00 мск, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
«В пятницу очередь начинает формироваться после 12.00. В субботу, воскресенье и понедельник на автоподходах к Крымскому мосту растет трафик», — говорится в опубликованной памятке.
В инфоцентре отметили, что для проезда по мосту без очередей оптимальнее выбирать дни со вторника по четверг. В выходные и понедельник максимальное время ожидание на автоподходах в сторону Крыма может достигать 3 часов. При этом в ночное время очередей на ручные досмотры, при отсутствии временных закрытий по тревогам, не бывает вообще.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также пикапов. Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона. Власти республики в помощь управляющему Крымским мостом Минтрансу РФ посодействовали с увеличением количества постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.