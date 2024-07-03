Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту

В инфоцентре отметили, что для проезда по мосту без очередей оптимальнее выбирать дни со вторника по четверг. В выходные и понедельник максимальное время ожидание на автоподходах в сторону Крыма может достигать 3 часов. При этом в ночное время очередей на ручные досмотры, при отсутствии временных закрытий по тревогам, не бывает вообще.