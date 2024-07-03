Поиск телефона по геолокации: как найти гаджет на Android или iOS, если он потерян или украден

Никто не застрахован от потери или кражи мобильного телефона. Но это не всегда означает, что с устройством можно попрощаться навсегда. Во всех современных моделях смартфонов есть функция геолокации, по которой можно найти гаджет, даже если он попал в чужие руки. Как ее активировать на Android или iPhone и узнать местоположение смартфона, как дистанционно заблокировать устройство и какие сторонние приложения можно скачать, чтобы было проще обнаружить потерю — в материале «Газеты.Ru».