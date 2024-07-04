Курьером, спасшим в Москве ребёнка от мужчины, оказался уроженец Омска

Telegram-канал SHOT сообщил, что курьером, который спас в Москве ребёнка от неизвестного мужчины оказался уроженец Омска 40-летний Алекс Мелентьев.
Стало известно, что Алекс уже несколько лет живёт в столице и работает курьером в компании Dalli. Он ведёт свой блог, в котором снимает на видео просроченные товары в магазинах и требует их заменить.
В разговоре с SHOT мужчина рассказал, что у него у самого есть дети и поэтому он не смог пройти мимо. Алекс сообщил в полиции, что вместе с мужчиной было ещё двое других неизвестных. Все они задержаны.
Ранее мы сообщали, что в Москве полицейские задержали мужчину, который пытался увести мальчика за руку из двора в Люблино.