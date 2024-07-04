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Курьером, спасшим в Москве ребёнка от мужчины, оказался уроженец Омска

Мужчина уже несколько лет живёт в Москве.

Источник: Freepik

Telegram-канал SHOT сообщил, что курьером, который спас в Москве ребёнка от неизвестного мужчины оказался уроженец Омска 40-летний Алекс Мелентьев.

Стало известно, что Алекс уже несколько лет живёт в столице и работает курьером в компании Dalli. Он ведёт свой блог, в котором снимает на видео просроченные товары в магазинах и требует их заменить.

В разговоре с SHOT мужчина рассказал, что у него у самого есть дети и поэтому он не смог пройти мимо. Алекс сообщил в полиции, что вместе с мужчиной было ещё двое других неизвестных. Все они задержаны.

Ранее мы сообщали, что в Москве полицейские задержали мужчину, который пытался увести мальчика за руку из двора в Люблино.