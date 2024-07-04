В Красноярском крае изъяли кустарный алкоголь на 226 тысяч рублей

В Канске завели уголовное дело за кустарное изготовление алкоголя. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
Подозреваемых задержали ещё в декабре 2023 года. Ранее судимый мужчина 1986 года рождения и его 19-летний подельник организовали небольшой цех на даче по изготовлению алкогольных напитков. Подозреваемые просто смешивали спиртосодержащую продукцию с водой и разливали по бутылкам с наклейками известных алкогольных брендов.
Во время обысков полицейские изъяли более 900 пол-литровых бутылок с алкоголем и две десятилитровые канистры со спиртосодержащей жидкостью. Всё на общую сумму в 226 тысяч рублей. Ещё полицейские изъяли пустые бутылки и пробки для них.
Физико-химическая экспертиза, что более 400 литров изъятой алкогольной жидкости оказались уже готовой продукцией. На обоих фигурантов завели уголовные дела по статьям о незаконном хранении, перевозке спиртосодержащей жидкости без лицензии и за производство, хранение, перевозку товаров и продукции без маркировки и в целях сбыта.