В Красноярском крае изъяли кустарный алкоголь на 226 тысяч рублей

Во время обысков полицейские изъяли более 900 пол-литровых бутылок с алкоголем и две десятилитровые канистры со спиртосодержащей жидкостью. Всё на общую сумму в 226 тысяч рублей. Ещё полицейские изъяли пустые бутылки и пробки для них.