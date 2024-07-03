Раньше срока ягодки созрели: в Крыму приступили к сбору малины и ежевики

Так и произошло на фермерском хозяйстве в селе Почтовое Бахчисарайского района: здесь все начало созревать в сжатые сроки, поделилась владелица предприятия Юлия Шилко. 1,5 га ее хозяйства занимает ежевика и еще 0,5 га малина, все саженцы родом из Крыма, на родной земле прижились хорошо. К тому же, рядом находится водохранилище, откуда берут воду для орошения. За период сбора урожая здесь могут собирать по 3−4 тонны малины и 3−5 тонн ежевики с гектара — ежедневно от 150 до 300 кг.