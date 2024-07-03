Раньше срока ягодки созрели: в Крыму приступили к сбору малины и ежевики

Погодные условия, которые наблюдали крымчане весной, по ее словам, повлияли на урожай ягод — из-за непривычной жары они начали созревать раньше обычного.
«Вегетационный период начался раньше почти на две недели. Также повышенные температуры повлияли и на то, что ягодам требуется больше орошения. А заморозки никаким образом не повлияли», — отметила врио министра.
Так и произошло на фермерском хозяйстве в селе Почтовое Бахчисарайского района: здесь все начало созревать в сжатые сроки, поделилась владелица предприятия Юлия Шилко. 1,5 га ее хозяйства занимает ежевика и еще 0,5 га малина, все саженцы родом из Крыма, на родной земле прижились хорошо. К тому же, рядом находится водохранилище, откуда берут воду для орошения. За период сбора урожая здесь могут собирать по 3−4 тонны малины и 3−5 тонн ежевики с гектара — ежедневно от 150 до 300 кг.
Предприятие получило грант, на который закуплены необходимая техника и оборудование. В будущем фермер надеется заняться переработкой ягод — из них, например, получится прекрасное варенье.
На предприятии в селе Суворово в том же Бахчисарайском районе выращиванием ягод уже восемь лет занимается Альберт Газарян. Среди сортов малины — Зюгана, Полька, Маравилла. Ягода первого сорта беспроблемная, «с ней легко работать», а вот последнего — самая капризная, отмечает хозяин. Всего ягодой занято 2,5 гектара. Ее также начали собирать раньше, на целый месяц. Через две недели все зацветет еще активнее, и даже людей не будет хватать.
«Вот мне, например, сюда на работу нужны 70−80 человек минимум ежедневно, но, поскольку сейчас все только началось, 10 человек пока справляются. Примерно через две недели будет уже невозможно», — поделился фермер.
Газарян также воспользовался грантом, размер которого составил 2,7 млн рублей, купил трактор и стал развивать ИП. В дальнейшем хочет перейти на круглогодичное производство, строить парники, потому что «погодные условия капризные».
Что касается ожидаемого в Крыму урожая, Зарединова отметила, что в прошлом году аграрии собрали 197 тысяч тонн плодово-ягодных культур. В этом ожидают примерно такого же показателя, не меньше.
Большую часть продукции отправят на материковую часть России: Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск. Там на прилавках магазинов крымские персики, яблоки, земляника, ежевика появляются первыми из-за того, что сбор в республике начинается раньше. Себя же Крым обеспечивает более чем на 100%, заверила врио министра.
Для республики дальнейшее развитие плодово-ягодной отрасли — главная перспектива, «потому что здесь это получается за счет погодных и климатический условий», добавила Зарединова.
«Та научная база, которая есть в Крыму, не зря находится именно здесь: Институт вина и винограда, Никитский ботанический сад, которые занимаются селекцией большого количества плодово-ягодной продукции. Поэтому на садоводство, виноградарство, производство ягодных культур мы делаем основной упор и поддерживаем», — сказала врио министра.
При этом она отметила, что ежегодно площади под посадки увеличиваются, и все больше фермерских хозяйств занимаются ягодными культурами как в открытом, так и в закрытом грунте.