Кто-кто флюорографию просрочил? У мошенников появилась новая схема

Эксперты подчеркивают, ни одно российское ведомство и государственные структуры никогда не будут требовать от человека по телефону передать подобную конфиденциальную информацию. Потому ни в коем случае нельзя диктовать какие-либо свои персональные данные и тем более озвучивать коды подтверждения из сообщений.