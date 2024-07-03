Кто-кто флюорографию просрочил? У мошенников появилась новая схема

Мошенники без дела не сидят. Россиян предупредили о новой схеме злоумышленников. Аферисты стали звонить от имени несуществующей «Единой медицинской службы» и просить подтвердить данные флюорографии. «Вечерняя Москва» узнала, как действуют мошенники.
Как отмечают эксперты по кибербезопасности, злоумышленники начали использовать выдуманную «Единую медицинскую службу» для получения доступа к аккаунтам на «Госуслугах». Так, аферисты звонят на мобильные телефоны пользователям и спрашивают о том, когда те проходили флюорографию.
— Получая ответ, что исследование проводилось, к примеру, в 2024 году, мошенники удивляются и сообщают, что в общей базе указан лишь 2022 год. Для уточнения данных у жертвы просят номер СНИЛС, — рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
При отказе аферисты предлагают провести обновление через сервис «Госуслуг». Для этого они просят сообщить код из СМС. А далее все по старой схеме — если его сообщить, мошенники легко могут взломать аккаунт на «Госуслугах» с вашими личными данными.
Эксперты подчеркивают, ни одно российское ведомство и государственные структуры никогда не будут требовать от человека по телефону передать подобную конфиденциальную информацию. Потому ни в коем случае нельзя диктовать какие-либо свои персональные данные и тем более озвучивать коды подтверждения из сообщений.