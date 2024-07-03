Аномальная жара в Нижнем Новгороде ослабнет к выходным

Раскаленные до бела дороги, толпы людей у фонтанов, глохнущие посреди трассы автомобили — в Нижнем Новгороде установилась аномально жаркая погода. В эти дни столбики термометров могут подниматься до +35…+36 градусов. Чем вызвано такое пекло и когда ждать похолодания, «КП-Нижний Новгород» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.
— Сейчас температура воздуха на 7−9 градусов выше нормы. Такая аномалия вызвана Азорским антициклоном. Именно он обычно в середине лета способствует образованию антициклонов над центральными районами европейской части России. Сегодня и завтра температура воздуха может доходить до +35…+36 градусов. Это уже опасное метеорологическое явление, представляющее угрозу для жизни человека. При такой температуре кровь человека становится гуще, что вызывает проблемы со здоровьем. Жаркая погода в эти дни бывала и раньше. К примеру, 3 июля 1911 года столбики термометров поднимались до +33,3 градуса, а 4 июля 1917 года — до +33,5 градусов. Но сегодня и завтра эти рекорды могут быть побиты.
Такая аномальная погода продержится в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области до выходных, а потом пойдет на спад.
— Будем кратковременное ослабление в выходные дни, но с начала недели по предварительным расчетам снова потеплеет +26…+31 градуса. Это жарко, но уже не опасное явление, — подчеркнула синоптик.
Вспоминая о жарком лете, многие нижегородцы тут же возвращаются к нашумевшему 2020-му году. Однако сравнивать эти годы не нужно — тогда жара наступила гораздо позднее.
— В 2010-м году сильная жара пришла в регион в конце июля. Тогда столбики термометров поднимались до +35…+37 градусов, — вспоминает Ольга Мокеева. — И все же абсолютные рекорды в Нижегородской области приходятся на август. По области абсолютный максимум отмечался в Сергаче — 2 августа воздух там прогревался до 40,3 градусов, а в Нижнем Новгороде — 39,9 градусов в Стригино и 38,3 градуса — в нагорной части. Все эти температуры наблюдались тоже в августе.
Такая жаркая погода нередко заканчивается грозами и сильным ветром. И это тоже вполне объяснимо.
— Когда стоит жаркая погода, то она обязательно сменится более прохладными воздушными массами. Если, допустим, прохладный воздух приходит со Скандинавии, то на контрасте температур в облаках на высоте 20 километров и выше могут формироваться грозовые ячейки. Это довольно частое явление.