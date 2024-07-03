Аномальная жара в Нижнем Новгороде ослабнет к выходным

— Сейчас температура воздуха на 7−9 градусов выше нормы. Такая аномалия вызвана Азорским антициклоном. Именно он обычно в середине лета способствует образованию антициклонов над центральными районами европейской части России. Сегодня и завтра температура воздуха может доходить до +35…+36 градусов. Это уже опасное метеорологическое явление, представляющее угрозу для жизни человека. При такой температуре кровь человека становится гуще, что вызывает проблемы со здоровьем. Жаркая погода в эти дни бывала и раньше. К примеру, 3 июля 1911 года столбики термометров поднимались до +33,3 градуса, а 4 июля 1917 года — до +33,5 градусов. Но сегодня и завтра эти рекорды могут быть побиты.