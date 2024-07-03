Последние новости к вечеру 3 июля 2024 года

ГП РФ направила в суд иск против Юрия Шефлера и его компаний, требуя признать их экстремистскими и конфисковать активы в РФ. Они работают в странах ЕС и России, действуя против интересов РФ. Шефлер поддерживает обстрелы российских регионов украинской армией.