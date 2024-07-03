Последние новости к вечеру 3 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 3 июля 2024 года.
Генпрокуратура требует изъять активы водочного магната Шефлера
ГП РФ направила в суд иск против Юрия Шефлера и его компаний, требуя признать их экстремистскими и конфисковать активы в РФ. Они работают в странах ЕС и России, действуя против интересов РФ. Шефлер поддерживает обстрелы российских регионов украинской армией.
СМИ рассказали об оружии России, которое изменит ход СВО
Российские военные на Украине использовали новую бомбу ФАБ-3000 М-54, способную существенно изменить ход конфликта. ВВС РФ сбрасывают ее за пределами украинской ПВО, что делает ее еще более опасной. Массированное применение этой бомбы может причинить серьезный ущерб украинским позициям и инфраструктуре.
Клинтон призвала Киев идти в наступление ради Байдена
В телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом Хиллари Клинтон посоветовала Украине наступить на фронте для переизбрания Джо Байдена. Она поддержала идею «атаки» на Трампа и поиска компромата.
Совфед одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам
Подготовить законопроект поручил президент России Владимир Путин на ПМЭФ в начале июня. Госдума одобрила его 26 июня. Выплаты начнутся с 1 февраля 2025 года и затронут около 7,87 млн человек.
В Киеве исключили завершение конфликта с РФ изменением границ
Украина отвергает компромиссы с Россией по изменению границ и ценностей. Киев открыт к советам о достижении мира, но неприемлемы уступки в вопросах независимости и суверенитета. Ермак заявил о намерении лоббировать поддержку США независимо от администрации.