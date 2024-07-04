Омичи смогут по-новому покупать билеты на автовокзале

Ограничений на покупку нет — в терминале можно приобретать билеты на любые рейсы, которые отправляются с омского автовокзала. В дальнейшем, если аппарат покажет свою востребованность, в холле может появиться ещё несколько терминалов. Об этом рассказал руководитель «Омскоблавтотранса» Дмитрий Михайлов.