Омичи смогут по-новому покупать билеты на автовокзале

На омском автовокзале появился терминал, с помощью которого пассажиры могут покупать и даже сдавать билеты. Об этом сегодня, 3 июля, сообщил паблик акционерного общества «Омскоблавтотранс».
Покупка билета осуществляется так же, как через сайт: вы выбираете пункт назначения, время, в которое хотите ехать, и место, после чего оплачиваете билет картой. Для того, чтобы сдать билет и вернуть деньги, достаточно просканировать терминалом QR-код, имеющийся на билете.
Ограничений на покупку нет — в терминале можно приобретать билеты на любые рейсы, которые отправляются с омского автовокзала. В дальнейшем, если аппарат покажет свою востребованность, в холле может появиться ещё несколько терминалов. Об этом рассказал руководитель «Омскоблавтотранса» Дмитрий Михайлов.
Ранее сегодня портал Om1.ru разобрался с другим омским новшеством — оплатой проезда по QR-кодам. Мы изучили разные способы и проверили, как они работают, на практике.