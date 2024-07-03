Снова дожди и грозы: какой будет погода в Казахстане 4 июля

АЛМАТЫ, 3 июл — Sputnik. На западе и юге Казахстана отрог антициклона обусловит погоду без осадков, прогнозируют синоптики.
На остальной же территории Казахстана циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, востоке, в центре страны — сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе в ночные и утренние часы — туман.
Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангыстауской областях сохранится, на западе, юге Актюбинской области ожидается сильная жара.
Днем на юге Западно-Казахстахстанской, Атырауской, Мангыстауской областей ожидается очень сильная жара.
На западе, севере Алматинской, на юге, востоке, в центре Павлодарской, на северо-западе, в центре Абайской, на западе, востоке Атырауской, на северо-западе, севере Западно-Казахстанской областей сохранится, на юге Мангыстауской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской, на юге Костанайской, Карагандинской, на западе, на юго-востоке Атырауской, на западе Мангыстауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 21−23 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 28−30 тепла.
Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 33−35 тепла.