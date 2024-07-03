Снова дожди и грозы: какой будет погода в Казахстане 4 июля

На остальной же территории Казахстана циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, востоке, в центре страны — сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе в ночные и утренние часы — туман.