Чудеса ЕГЭ в Калининграде: математику на 100 баллов сдал десятиклассник

Потомственный математик.
В этом году в списке стобалльников в Калининградской области оказались не только выпускники. Максимальный результат показал ученик 10-го класса школы № 28 Калининграда Андрей Науменя, который сдал на 100 баллов профильную математику.
Готовиться Андрею помогала мама Юлия Кручинина, профессиональный педагог.
— Из-за подготовки к участию в олимпиадах у Андрея оставалась всего неделя перед экзаменом в школе, — рассказала «Комсомолке» Юлия. — Я показала ему узкие места, несколько методов решения. Также порекомендовала посмотреть несколько видео по геометрии и стереометрии. Все остальное он добрал на олимпиадной математике, которой занимается уже три года. Не обязательно все зубрить, надо просто знать, как устроена математика.
По словам мамы, уже Андрей с младших классов выделялся среди сверстников.
— В 2015 году я решила вернуться в свою профессию после нескольких лет работы на руководящей должности совсем в другой сфере, — рассказывает Юлия. — Одновременно с этим на семейном совете было принято решение забрать Андрея из 2-го класса одного из лучших лицеев в городе. После курса повышения квалификации и изучения новых методик преподавания начала практиковаться на собственном сыне. Несмотря на юный возраст, Андрей помогал мне организовывать мероприятия по популяризации математики на базе БФУ имени Канта, а также на других городских площадках: фестивали, олимпиады, математические бои. Сын рос, показывал успехи, в 7-м классе с первого раза прошел отбор в «Сириус». Однако уже на четвертый день пребывания там позвонил и сказал: это не то, о чем он мечтал. И ушел, не закончив смену. На вопрос, как будет обучаться дальше, ответил: самостоятельно. Математика уже не так привлекала его.
Несколько месяцев мать пыталась вернуть сыну любовь к точной науке. Сама начала проходить курсы повышения квалификации в «Сириусе», прошла отбор на стажировку.
— Глядя на семиклассников в группах нестандартной математики, в которых я работала, я поняла, что уровень моего сына не так уж высок, несмотря на первые результаты в регионе. Нужно было искать варианты развития потенциала. Я нашла курс олимпиадной математики «Олмат», прослушала несколько занятий, посмотрела листы с домашними заданиями — все было так, как я себе это представляла. И я передала Андрея в надежные руки. Три года обучения в кружке закрепили все ранее вложенные усилия, сын неплохо выступил в 9-м и 10-м классе на уровне региона и заключительного этапа. Хотя пару раз всерьез хотел оставить математику в пользу физики. Но я уверена, математика — это его конек! В этом году Андрей взял диплом призера на заключительном этапе ВсОШ по математике, прошел на майские сборы команды России по математике для участия в международных мероприятиях, показав там высокий результат. Но потом… написал отказ от участия в летних сборах.
— Я поддержала это решение, — говорит Юлия. — Весь этот долгий путь был выложен книгами не только по математике, но и по психологии. Почти всегда наша семья ставила психологический комфорт на первое место, а уж потом все остальное. Правильный ли путь мы выбрали, покажет время. Впереди 11-й класс, новый напряженный олимпиадный сезон и ЕГЭ по русскому языку, желательно тоже на 100 баллов.
— Чтобы сдать ЕГЭ на высокий бал, необходимо, прежде всего, глубоко понимать предмет, — делится своим рецептом успеха Андрей. — Не прорешивая тесты и тренировочные задания, а разбираясь в материале, причем максимально подробно и глубоко. И желательно начинать не в 10−11 классах, а как можно раньше. А где-то за месяц до экзамена порешать сами варианты, чтобы понять формат. И если что-то не пройдено — пройти.
Трое у одной.
У учителя русского языка и литературы школы № 58 Калининграда Елены Веселковой ЕГЭ на 100 баллов сдали сразу трое выпускниц — Анастасия Лебедева, Мария Назарова и Екатерина Шиманова.
— Честно скажу, ждала от них высокого результата, хотя и не абсолютного, — отмечает учитель. — Я сама ученикам столько ни разу не ставила в тренировочных работах. Литературу сдавали 22 выпускника, но только у этих троих — работы «на все сто». Здесь сошлось все — трудолюбие, талант детей и подготовка учителя. Будущим выпускникам могу сказать, что для высоких баллов нужны: начитанность, навык анализа произведений и труд, который выражается в написании сочинений, их анализе, редактировании. Каждую неделю. И не по одному. И так на протяжении, по крайней мере, всего 11-го класса. Только тогда будет успех!
«Я представляла этот результат!».
Дарья Федорова, выпускница школы № 21 Калининграда, тоже сдала русский язык на 100 баллов.
— За этот результат спасибо моим наставникам: педагогу онлайн-школы, где я много занималась, Анне Александровне Солдаевой и школьному учителю Галине Николаевне Ликсаковой, — говорит Даша. — Когда я думала о своих результатах ЕГЭ, то именно по русскому я представляла, вот видела эту сотку! Активно начала готовиться в 10-м классе. В день экзамена, когда познакомилась с вариантом ЕГЭ, спокойно оценила свои возможности — вполне по силам. После экзамена слышала о сложностях этого варианта. В частности, у ребят были проблемы с раскрытием темы сочинения — в чем может заключаться счастье. Но про себя я так сказать не могу. Вышла с чувством, что сделала все, что требуется для получения высокого балла.
— Что касается счастья, то это — величина непостоянная, — уверена Дарья. — Для одного счастье заключается в общении с друзьями, для другого — в достижении большой цели. Все очень индивидуально — но это я для интервью так сформулировала, на ЕГЭ требовалось иное!
«Не проходила мимо ошибок».
Вот как о 100 баллах по русскому языку Анастасии Ли, выпускницы школы № 1 Краснознаменска рассказала ее учитель Наталья Николаевна Закревская:
— Настя — круглая отличница с 1-го класса, старательная, упорная, не проходит мимо своих ошибок. Всегда после урока подойдет и уточнит, почему здесь не максимум, в чем ошибка, где взять дополнительную информацию. И повторю, это человек дисциплины, она очень много усердно трудилась. Одним словом, ожидаемый результат.
Сама Анастасия в разговоре с нами выразила огромную благодарность учителю за подготовку, за помощь и считает, что главный секрет успешной сдачи — в систематическом упорном труде.
— У меня не было уверенности, что работу оценят на 100 баллов, — призналась она — С нетерпением жду результат по истории. Хочу поступать в столичный вуз.