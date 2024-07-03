Чудеса ЕГЭ в Калининграде: математику на 100 баллов сдал десятиклассник

— В 2015 году я решила вернуться в свою профессию после нескольких лет работы на руководящей должности совсем в другой сфере, — рассказывает Юлия. — Одновременно с этим на семейном совете было принято решение забрать Андрея из 2-го класса одного из лучших лицеев в городе. После курса повышения квалификации и изучения новых методик преподавания начала практиковаться на собственном сыне. Несмотря на юный возраст, Андрей помогал мне организовывать мероприятия по популяризации математики на базе БФУ имени Канта, а также на других городских площадках: фестивали, олимпиады, математические бои. Сын рос, показывал успехи, в 7-м классе с первого раза прошел отбор в «Сириус». Однако уже на четвертый день пребывания там позвонил и сказал: это не то, о чем он мечтал. И ушел, не закончив смену. На вопрос, как будет обучаться дальше, ответил: самостоятельно. Математика уже не так привлекала его.