Бывший претендент на пост мэра Омска спас лисенка

Как сообщил «СуперОмску» Виктор Алексеев, 27 июня 2024 года вместе с товарищем Виталием Шуроповым ехали по работе в СНТ рядом с городом Озерском Челябинской области, когда заметили движение. Присмотревшись, поняли, что перед ними зверек, остро нуждающийся в помощи.
«На трассе увидели животное, издалека показалось, что кошка, так как с дороги не убегал, начали приостанавливаться и увидели, что лисенок с бутылкой на голове. Он сразу побежал на обочину в лес. А так как бутылка мутная, он был дезориентирован, бежал, видимо, куда получится. Мы с товарищем сразу решили, что оставлять нельзя, иначе погибнет. Вот и стали по лесу бегать, чтобы избавить его от пластикового капкана. В один момент он побежал ровно на меня, я его накрыл жилеткой, а товарищ снял бутылку с головы, пока я держал. Мы призываем не бросать мусор, а забирать с собой для утилизации, наглядный пример того, как страдают животные, от рук глупых людей», — пояснил «СуперОмску» Виктор Алексеев.
Как можно увидеть на видео, лисенка удалось поймать и снять с него бутылку, причем с головы она слезла не без труда. Напуганный, но окрыленный свободой зверек тут же кинулся в чащу. Судя по всему, инородный предмет не поранил его, но примял шерстку на мордочке. Лисенку осталось лишь подкрепиться и утолить жажду, вне всякого сомнения, он успел проголодаться во время пластикового плена. Не исключено, что он сунул свой любопытный нос в тару из-за привлекательного запаха.
История со счастливым концом уже стала известной и разошлась по многим федеральным пабликам соцсети «Вконтакте». Отметим, что и сам омич стал известен в Омске несколько лет назад. Как уже сообщал «СуперОмск», во время предвыборной гонки 2021 года на пост мэра Омска фотограф и строитель Алексеев заявил о своем желании стать руководителем города. Он назвал себя народным мэром Омска и неофициально представил свою программу.