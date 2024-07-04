Бывший претендент на пост мэра Омска спас лисенка

«На трассе увидели животное, издалека показалось, что кошка, так как с дороги не убегал, начали приостанавливаться и увидели, что лисенок с бутылкой на голове. Он сразу побежал на обочину в лес. А так как бутылка мутная, он был дезориентирован, бежал, видимо, куда получится. Мы с товарищем сразу решили, что оставлять нельзя, иначе погибнет. Вот и стали по лесу бегать, чтобы избавить его от пластикового капкана. В один момент он побежал ровно на меня, я его накрыл жилеткой, а товарищ снял бутылку с головы, пока я держал. Мы призываем не бросать мусор, а забирать с собой для утилизации, наглядный пример того, как страдают животные, от рук глупых людей», — пояснил «СуперОмску» Виктор Алексеев.