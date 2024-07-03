Уколоть болезнь: академик Гинцбург — об онкологии и вакцине от рака

Вакцина от рака, разработанная российскими учеными, стала сенсацией в мире науки. Испытания на человеке должны пройти уже в следующем, 2025 году. «Вечерняя Москва» пообщалась с академиком Гинцбургом, возглавляющим Научный центр имени Н. Ф. Гамалеи.
— Александр Леонидович, как будет работать вакцина?
— Обывателям более привычны вакцины, созданные для профилактики заболеваний. А наш препарат от рака — терапевтический, то есть лечебный. Он предназначен для людей, которые уже страдают от онкологического заболевания. Называется этот препарат «вакциной», потому что имеет профилактический эффект, предназначенный для активизации нашей иммунной системы.
С помощью препарата мы заставим работать цитотоксические лимфоциты, которые должны распознавать и уничтожать онкологические клетки. Для каждого больного будет изготавливаться индивидуальная вакцина, но по единой технологии. То есть врачи берут образцы клеток из опухоли и из здоровой ткани пациента с онкологическим заболеванием. Затем исследователи их сравнивают и выделяют те фрагменты, в которых произошла мутация. Именно они становятся основой для вакцины. Попадая в организм человека, они привлекают внимание лимфоцитов, которые, уничтожая введенные клетки, запоминают их и начинают бороться с раковыми. Сейчас эта схема удачно реализована на животных.
— Куда вводится вакцина?
— Вакцину точно не будут вводить внутривенно. Из-за своего состава она уходит в печень, и никакого толку от нее нет. Самое лучшее — ставить укол прямо в опухоль, если она локализована и доступна. В противном случае можно ввести ее внутримышечно. Исследования на животных показали, что так препарат будет распределяться равномерно по организму.
«Беспрепятственно уничтожать опухоль»: пять главных вопросов о российской вакцине от рака.
— На какой стадии заболевания вакцина будет эффективна?
— Сейчас об этом сложно судить. Нужно проводить дополнительные испытания для выявления именно этого параметра. Пока мы сконцентрированы на изучении эффективности самой технологии создания и введения вакцины.
— Сколько всего уколов нужно будет сделать больному, чтобы он смог полностью выздороветь?
— Это будет определяться способностью каждого введенного антигена вызывать иммунный ответ организма. Ведь в одну вакцину можно поместить несколько разных клеток, реакция на которые будет разной по силе. Чем выше иммунный ответ, тем меньше прививок надо: одной-двух будет достаточно. Но если ответ будет слабым, тогда необходимо ставить больше уколов, но в среднем до пяти.
— Сколько будет стоить препарат?
Какие симптомы говорят о наличии опухоли мозга.
— Точно пока сказать нельзя, но цена на вакцину не должна быть запредельной. Самая дорогостоящая процедура для ее изготовления — это забор клеток. Не поверите: пять-шесть лет назад он стоил миллионы рублей. Сегодня же цена на него варьируется в пределах 30−40 тысяч рублей.
— Вакцина может стать самостоятельным способом лечения рака или лучше ее комбинировать с другими методами?
— Изначально мы думали, что вакцина сможет лечить рак самостоятельно. Сейчас же становится понятно, что эффективнее будет совмещать ее с известным онкологам способом, который называется «блокада контрольных точек». Когда цитотоксические лимфоциты даже без вакцины начинают давить на опухоль, она вырабатывает белки, выключающие их активность. Поэтому были разработаны антитела, которые мешают опухоли выделять эти белки. И такую терапию надо проводить при использовании вакцины, чтобы обученные ею лимфоциты могли беспрепятственно уничтожать опухоль. Это некая шахматная игра, где нам необходимо действовать на опережение.
— Если клинические испытания вакцины пройдут успешно, что это нам даст?
— Это поможет нам бороться с теми видами онкологических заболеваний, для которых не существует эффективных на сегодняшний день методов лечения: например, меланомы, немелкоклеточный рак легких, рак поджелудочной железы и другие виды рака. А эта технология вакцины помогает иммунным клеткам пациента распознавать раковые клетки и запоминать их. Благодаря этому они смогут бороться и с повторным появлением заболевания.
Андрей Звонков, врач-терапевт:
— В поиске вакцины от рака уже давно заинтересованы все страны. Разработкой этих препаратов занимаются те государства, у которых есть вирусологические и иммунологические лаборатории с достаточным техническим оснащением, а также денежные средства, которые можно выделить на эти исследования. Создать разного рода вакцины от рака пытаются и в европейских странах, и в Америке. Последние новости, которые я слышал про находки в этой области, касались Великобритании и Кубы.