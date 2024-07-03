Уколоть болезнь: академик Гинцбург — об онкологии и вакцине от рака

С помощью препарата мы заставим работать цитотоксические лимфоциты, которые должны распознавать и уничтожать онкологические клетки. Для каждого больного будет изготавливаться индивидуальная вакцина, но по единой технологии. То есть врачи берут образцы клеток из опухоли и из здоровой ткани пациента с онкологическим заболеванием. Затем исследователи их сравнивают и выделяют те фрагменты, в которых произошла мутация. Именно они становятся основой для вакцины. Попадая в организм человека, они привлекают внимание лимфоцитов, которые, уничтожая введенные клетки, запоминают их и начинают бороться с раковыми. Сейчас эта схема удачно реализована на животных.