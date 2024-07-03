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Эксперт объяснил причины нашествия комаров в Геленджике

Эксперт по зоологии КубГУ, кандидат биологических наук Владимир Гладун разъяснил причины массового нашествия комаров в Геленджике.

Источник: Новая Кубань

По его словам, увеличение численности насекомых связано с теплой зимой и недостаточной обработкой территорий от личинок. Однако высокие температуры, способствующие развитию личинок, могут привести к массовой гибели этих кровососущих насекомых. Эксперт подчеркнул, что аномальная жара не выгодна взрослым особям, что может снизить плотность комаров в регионе естественным образом, пишут РИА «Новости».

Власти курорта выделяют средства на обработку территорий от комаров ежегодно, однако эффективность этих мер оказывается недостаточной в условиях высоких температур и многочисленных водоемов в окрестностях.

флора и фауна